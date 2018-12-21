Аналитик дал "радужный" прогноз по курсу доллара в Украине

В Украине до конца 2018-го курс доллара снизится до отметки в 27,4 грн/долл., спрогнозировал аналитик / Reuters

В Украине курс доллара до конца декабря может опуститься до отметки в 27,4 гривен за "бакс" (Национальный банк Украины на пятницу, 22 декабря, установил курс на уровне 27,5768 грн/долл.).

Главная причина снижения курс доллара — решение Международного валютного фонда выделить нашей стране кредит в размере 3,9 млрд долларов, рассказал старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб Обозревателю.

По его словам, рынок наводнила валютная выручка экспортеров, которые действуют по принципу "продай валюту сегодня, или завтра продашь дешевле".

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,7 грн", — отметил собеседник. Напомним, 26 ноября Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в оношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс", но через несколько дней окатился. Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.