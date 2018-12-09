Возможный крах доллара: как падение американской валюты повлияет на Украину

Доллар ожидает падение / Reuters

Согласно прогнозам западных аналитиков, в ближайшие пять лет доллар упадет на 30%.

При этом резкое падение доллара может отразиться на Украине - при удешевлении американской валюты подорожает гривна, пишет OBOZREVATEL.

Однако также необходимо учитывать, что резервы Национального банка Украины и десятков других стран хранятся в долларах.

По прогнозу гендиректора компании A.G. Bisset Associates LLC Ульфа Линдала, доллар до 2024 года упадет на 40%, цены на сырье вырастут, а акции начнут распродавать.

Линдал считается одним из самых влиятельных финасистов в США, он специализируется на изучении финансовых рынков.

Напомним, 26 ноября старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в оношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс", но через несколько дней окатился.

Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.