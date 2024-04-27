Японский метод выращивания огурцов: необычный способ получить богатый урожай

В последнее время все больше огородников выбирают японский метод выращивания огурцов.

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Как вырастить огурцы дома: метод, который всегда работает / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Огурцы обычно выращивают при помощи высаживания семян в открытый грунт. Но сейчас всю большую популярность среди огородников набирает необычный способ выращивания огурцов, благодаря которому урожай можно получить намного раньше. Кроме того, этот метод выращивания огурцов подойдет для начинающих огородников. Сложного в этом методе ничего нет, но эффект впечатляет.

Японский метод выращивания огурцов

Обычно при посеве семя на рассаду используется плодородный грунт. Суть японского метода выращивания огурцов в посадке семян в горячие опилки.

Сеянцы, выращенные в опилках, имеют более стойкий иммунитет, они почти не болеют, имеют сильную корневую систему и дольше плодоносят. Также такой рассаде не грозит серая гниль.

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Как вырастить огурцы японским методом

Подходящую емкость нужно чуть меньше чем на половину заполнить опилками, пролить кипятком и размять руками до мелкой крошки.

Пока опилки еще не остыли, нужно посадить семена с небольшим интервалом и присыпать горячими опилками.

Далее емкость закрывают крышкой или накрывают пленкой и убирают в светлое и теплое место.

Через несколько дней появятся первые всходы. В этот период крышку с рассадной емкости нужно открыть.

Как вырастить огурцы японским методом / скриншот

В открытый грунт сеянцы нужно пересадить очень осторожно, чтобы не повредить нежную корневую систему.

Сначала их нужно пролить водой, а потом вместе с опилками перенести на грядку.

Рассада будет сильной и не будет болеть / скриншот

Рассада, выращенная таким способом, всегда дает здоровый и максимально большой урожай.

Ранее Главред писал, как правильно провести предпосевную обработку почвы, чтобы получить максимально богатый урожай огурцов.

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