Как правильно сажать огурцы из семян: хитрый фокус даст стопроцентный результат

Как правильно сеять семена огурцов в грунт - залог богатого урожая.

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Как сажать огурцы сухими семенами / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/gpjefrain, Pixabay/domeckopol

При выращивании огурцов важно придерживаться определенной технологии, которая обеспечит богатый урожай. До высадки семян проводят определенную подготовку почвы, с учетом ее типа и степени засоренности сорняками и предшественниками.

Перед посадкой огурцов важно обработать почву, чтобы урожай достиг максимальных показателей. Для этого необходимо провести предпосевную обработку. Об этом идет речь в научных материалах Государственного биотехнологического университета.

Обработка почвы

Отмечается, что обработку почвы проводят в зависимости от ее типа и состояния. Это окажет ключевое влияние на урожайность огурцов.

Что важно знать:

первую обработку почвы производят на глубину 10-12 см, с наступлением физической спелости почвы;

вторую обработку проводят на глубину высева семян (4-5 см) перед посевом.

Чем подкормить огурцы

Огурец является быстрорастущим растением, поэтому важно обеспечить ему качественную подкормку. Растение нуждается в правильной подкормке - это обусловлено главным образом ее слаборазвитой корневой системой. Поэтому очень важно обеспечить огурцы достаточным количеством усваиваемых элементов питания.

Агрономы рекомендуют в течение всего вегетационного периода провести внекорневые подкормки растений (одну – две обработки через 7-10 дней):

Эколист или Цеолит макро 1,75 л + Цеолит микро универсал 0,25 л + Карбамид 1 кг на 100 л воды;

Полифид 0,5 % концентрации или похожие комплексные удобрения.

Как правильно высаживать огурцы

Условия высаживания огурцы очень зависят от температуры почвы. Высевать огурцы нужно после того, как почва достаточно прогреется и минует опасность гибели растений от заморозков.

Обратите внимание - если температура почвы в момент высева меньше 12-13 °С, для появления всходов потребуется больше времени, ростки появятся слабыми и чувствительными к грибным заболеваниям. Минимальная температура почвы для посева огурца 15 °С.

Смотрите видео - формируем домашний огурец для богатого урожая:

На какую глубину высаживать семена

Ширина междурядий огурцов зависит от способа выращивания. Следует обратить внимание на то, что обычно семена выкладывают на расстоянии 20-25 см друг от друга. Глубина высева семян - 2-3 см. Схема высева может быть разной в зависимости от многих факторов. Различают высев ленточный и однострочный.

Что известно о Государственном биотехнологическом университете Учебное заведение высшего образования имеет глубокие исторические истоки. В основе его создания заложены многолетние достижения четырех харьковских высших учебных заведений – Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко, Харьковского национального аграрного университета имени В. В. Докучаева, Харьковской государственной зооветеринарной академии и Харьковского государственного университета питания и торговли.

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