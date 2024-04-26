Сергей Стерненко. Скандальные признания Скабеевой

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Недавно российские пропагандисты раскрыли некоторые методы пропаганды, которой они занимаются. В частности, Скабеева, выступая перед молодежью, рассказала о том, какими методами она пользуется во время работы на российском телевидении. Ее главное правило - неважно, какое вообще происходит событие, важно как именно пропагандисты о нем рассказывают.

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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