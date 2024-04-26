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Впервые известны все подробности: опубликован текст мирного договора с РФ 2022 года

Ангелина Подвысоцкая
26 апреля 2024, 23:56обновлено 27 апреля, 00:39
Российские оккупанты выдвинули Украине ряд требований, среди которых жесткое сокращение армии.
Мирные переговоры
Мирный договор РФ и Украине 2022 года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Сеть попал текст мирного договора между Украиной и РФ, который был согласован в апреле 2022 года. Договор так и не был задействован, так как остались "открытыми", некоторые вопросы, которые Владимир Зеленский должен был лично обсудить с Путиным. Текст опубликовало немецкое издание WELT.

Стоит отметить, что РФ отступила от своих требований после того, как Украина начала добиваться больших успехов на фронте.

Согласно проекту мирного договора, Украина обязывалась:

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  • отказаться от членства в военном союзе, включая НАТО;
  • отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать оружие;
  • не предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам;
  • не проводить военные учения с иностранным участием и не участвовать в любых военных конфликтах;
  • законодательно запретить "фашизм, нацизм и агрессивный национализм".

В то же время Кремль "обещал":

  • не нападать на Украину;
  • поддержать Украину в течение 3 дней в случае нападения на страну других государств;
  • не выступает против гарантий безопасности Украине от других стран;
  • оккупированные области Донецкой и Луганской областей, а также Крым переходят в состав РФ.

В ходе переговоров РФ согласилась вывести свои войска из территорий, который были захвачены оккупантами после 24 февраля 2022 года. В то же время Кремль требовал, чтобы Украина сделала русский язык вторым официальным, сняла санкции и прекратила все иски в международных судах.

Сокращение армии

РФ требовала, чтобы Украина сократила свою армию до 85 тысяч солдат, но Украина настаивала на том, чтобы численность контингента достигала 250 тысяч. Что касается военной техники, то Украина хотела оставить 800 танков, в то время как РФ настаивала на 342.

Путин хотел, чтобы Украина сократила количество бронетехники до 1029, Украина предлагала - 2400. Киев также хотел оставить 1900 артиллерийских систем, РФ настаивала на 519.

Ограничения касались и систем залпового огня, при чем не только в количестве, а и в самих характеристиках. Путин хотел, чтобы в Украине осталось максимум 96 систем с дальностью до 40 километров. Киев не был согласен на это и настаивал на системах с дальностью до 280 километров, а численностью в 600 систем.

Украина хотела оставить 160 истребителей, 144 вертолетов и 8 кораблей. В то же время РФ пыталась снизить цифры до 102 истребителей, 35 самолетов и 2 кораблей.

Стамбульские переговоры - что о них известно

Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а потом в Турции состоялись весной 2022 года.

10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.
В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемого "Стамбульского коммюнике".

В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали.

24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях.

Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года.

Документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

Переговоры с РФ - последние новости

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин захотел мирных переговоров с Украиной и назвал свои условия. Хозяин Кремля хочет сохранить захваченные территории и хочет "серьезного разговора с гарантиями безопасности для Москвы".

Во Франции отреагировали на заявление Шойгу о мирных переговорах с Украиной. Во Франции опровергли заявления российского Минобороны о готовности к проведению мирных переговоров между Украиной и Россией.

Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Путиным. Украина готова к переговорам, но не с Россией, поскольку Путин их на самом деле не хочет, заявил Зеленский.

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