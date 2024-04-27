Что нельзя делать 27 апреля: важные приметы дня

Что можно делать 2 7апреля. Приметы и запреты, которые уберегут вас от неприятностей.

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Что нельзя делать 27 апреля / фото: pixabay

27 апреля церковь почитает память священномученика Симеона. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. В зрелом возрасте он увидел чудеса Иисуса Христа и стал одни из 70-ти апостолов Спасителя. Симеон стал первім епископом Иерусалимским, после того как его предшественникам казнили.

Новій император Траян издал указ, которым запретил тайные собрания. Он узнал о существовании Симеона и приказал арестовать его. Мужчину долго пытали, после чего распяли на кресте.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 27 апреля.

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Что можно делать 27 апреля

В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить о здоровье близких.

В этот день нужно собрать веточки вербы, чтобы освятить их в церкви на следующий день.

В этот день нужно поделиться чем-то с нуждающимся. Тогда вам все вернется двойным благом.

Что нельзя делать 27 апреля

1. Нельзя 27 апреля ссориться и сплетничать. Иначе вы сами можете оказаться с ситуации, когда на вам наговорят.

2. Нельзя 27 апреля делать генеральную уборку. Лучше перенести это на другой день.

3. Нельзя 27 апреля отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

Приметы 27 апреля

Если в этот день солнце ясное, то летом будет сильный ветер.

Если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай меда.

Если в этот день видно радугу, то лето будет жарким и засушливым.

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