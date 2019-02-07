Почему падает доллар и что будет дальше

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

7 февраля 2019, 08:28

Власть перед выборами хочет показать не просто стабильную гривну, а й значительно укрепить ее.

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Что будет с курсом доллара весной / 1zoom.ru

За последние несколько недель, курс доллара на украинском межбанке рухнул ниже психологической отметки – 27 гривен. В ближайшие дни, будет тестироваться эта новая минимальная планка, затем возможен отскок обратно к 27,5. Глядя на показатели обменных пунктов, невольно закрадывается крамольная мысль: а может это в США кризис и деградирующая экономика, а в Украине – Трамп, новая промышленная политика и "сбыча всех мечт"?

Диапазон между 27,5 и 28,5 является идеальным для НБУ.  Ниже 27-27,5 укрепляться гривне регулятор не даст, применив механизм валютных интервенций по выкупу излишков валюты. "Падать" в зону выше точки 28,5 также не позволит – на этот раз применив монетарный инструментарий по сдерживанию размера денежной массы. Создавая искусственный дефицит гривны и умело стерелизуя денежное предложение с помощью выпуска депозитных сертификатов и ОВГЗ, государство в лице Нацбанка и Минфина может еще несколько месяцев поиграть в стабильность.

Читайте такжеЧто будет с долларом и евро в 2019 году: эксперт объяснил, в какой валюте хранить сбереженияКлючевая задача – продержаться до выборов 31 марта. Почти как в истории о "мальчише" - день простоять и ночь продержаться. Покуда "плохиши" будут уплетать бочки с вареньем в виде "лакомого" курса и затариваться подешевевшей валютой.   

Что происходило с курсом

29 января 2019-го года, Минфин привлек рекордную сумму от размещения ОВГЗ: почти 9 млрд. грн., 5,6 млн. евро и 330 млн. дол., то есть общий гривневый эквивалент привлечения ресурсов составил более 18 млрд. грн. При этом средневзвешенная доходность по ОВГЗ в гривне доходила до 19,5%, а по валютным облигациям – до 7,25%. Назову лишь самые популярные даты погашения этих государственных долговых ценных бумаг: 01 мая 2019, 3-10 июля 2019 (гривна) и 21 февраля и 18 апреля текущего года (валюта).

В 2018-м году, Минфин привлек с помощью размещения ОВГЗ более 65 млрд. гривен. Обратите внимание, большая часть пиков привлечения государством внутренних займов пришлась на январь-март 2018-го, когда нужно было купировать девальвационную волну. В преддверие этого года, в декабре 2018-го, был зафиксирован очередной пик, который будет с лихвой перебит показателями минувшего января.

Отметим, что более 60 млрд. грн. или 92% составили размещения ОВГЗ со сроком обращения до 1 года, что превращает систему государственного внутреннего долга в неустойчивую пирамиду, которая рано или поздно "схлопнется" с соответствующими инфляционными и девальвационными последствиями для гривны и всей страны.  При этом, ОВГЗ со сроком обращения от 1 до 3 лет в структуре прошлогодних выпусков составляют всего 5%, а с периодом "жизни" от 3 до 5 лет и того меньше – 3%. Облигации с периодом обращения более пяти лет в 2018-м вообще не выпускались.

Читайте такжеКогда доллару наступит конец и что придет на заменуКроме того, Минфин в прошлом году выпускал на внутреннем рынке и валютные облигации, "стерилизуя" не только денежную массу в гривне, но и внутренние запасы валюты. Всего было привлечено 3,5 млрд. дол., при этом валютные ОВГЗ со сроком обращения до года составили 2,4 млрд. дол. или 67%, с периодом от 1 до 3 лет – 1,1 млрд. дол. или 33%. Облигаций с периодом обращения свыше трех лет не было вообще.

Были еще и ОВГЗ в евро на 0,5 млрд., тоже в основном с датой погашения до одного года.

То есть инвесторы покупали в основном трех и шестимесячные облигации в гривне и валюте, которые обеспечивали им до 20% и 6-7% доходности соответственно.

С января по декабрь 2018-го года, средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ выросла с 16,11% до 20%, то есть почти на 4%, при этом, НБУ заявил о рекордном замедлении инфляции в прошлом году до 9,8%. Сегодня ставка по государственным ценным бумагам, равно как и учетная ставка НБУ, почти в два раза превышает нынешний темп инфляции.

Почему гривна укрепляется

Наибольшую угрозу для курса национальной валюты сейчас несет так называемая "монетарная пружина".

На графике достаточно четко видна политическая "атипичность" курсовой динамики гривны. Если сравнить курсовую кривую декабря 2017 – февраля 2018 с аналогичным периодом декабря 2018 – февраля 2019, мы увидим, что с помощью монетарных механизмов по сжатию денежной массы (выпуск депозитных сертификатов НБУ и эмиссия ОВГЗ Минфином), регулятору удалось "срезать" январско-февральский курсовой "горб", который в прошлом году имел ярко выраженный девальвационный характер. В остальном, курсовая динамика достаточно схожа.

Читайте такжеДоллар по 60 гривен и шанс на феноменальный рост: как на Украину повлияет мировой кризисПримерно такой же она была бы и в текущего году, если бы не мартовские выборы. Но приходить к избирательным урнам на фоне падающей гривны и успокаивать электорат скучными объяснениями в стиле "не переживайте, весной-летом гривна как обычно укрепится", на Банковой не захотели.

Март должен быть "мажорным" месяцем: рост пенсий, "монетизация" субсидий и крепкий курс гривны. Да же не так. Пусть гривна не просто будет стабильной, а еще и укрепиться, доказывая всем "Фомам неверующим" неотвратимость проводимых "реформ". Ну а то, что курс после таких манипуляций может взлететь "выше" обычного, обесценивая "монетизацию" и те же увеличенные пенсии, никого не интересует. Выборы ведь на носу. А что касается курса – до осени много времени, и разговоров после президентских выборов о его "стабилизации" также будет предостаточно. В 2014-м и не такой курсовой "стабилизец" обещали.     

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курс гривны курс доллара Алексей Кущ
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