День Х еще не настал: гривна обвалилась к доллару и евро – но прогноз пока радует

27 марта 2019, 09:06

Доллар дорожает активнее, чем евро.

Доллары
Гривна обвалилась к доллару и евро / Reuters

Гривна перешла к падению, вопреки заверениям экспертов, что курс доллара в Украине будут придерживать вплоть до окончания выборов президента 2019.

"Вероятно, в ближайшее время гривна будет двигаться вблизи отметки в грн/$. Фактор приближающихся президентских выборов может увести ее ниже 27 грн/$", – рассказал Главреду финансовый скаут Forex Club Денис Повторенко.

Тем временем, по сравнению с предыдущим банковским днем, курс доллара к гривне подскочил на 9 копеек, а курс евро – на 1 копейку (вчера было зафиксировано падение на 7 копеек и 2 копейки соответственно).

Курсы валют на 27.03.2019 от НБУ:

  • 1 доллар США – 26,9802 грн/$;
  • 1 евро – 30,4633 грн/евро;
  • 10 российских рублей – 4,2046 грн.

Ранее отмечалось, что подняться выше 26,4 грн/$ доллару вряд ли позволят: в преддверии выборов 2019 курс гривны в Украине власти будут старательно удерживать и даже укреплять. Был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

При этом эксперты рассказали, что будет с курсом. Отмечается, что доллар может подорожать до 27 грн/$.

В ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.

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