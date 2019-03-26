Доллар вернется за психологическую отметку: назван курс валют после выборов 2019

Что будет с курсом после выборов 2019

Курс доллара в Украине снова просел. Однако эксперты утверждают, что реванша "американцу" ждать осталось недолго.

"Вероятно, в ближайшей перспективе фактор президентских выборов продолжит давлеть над гривной, и она вновь вернется к отметке 27 грн/$", – рассказал Главреду финансовый скаут Forex Club Денис Повторенко.

Пока что курс доллара к гривне снижается, хоть и слабо – всего на несколько копеек. Аналогичная курсовая ситуация сложилась и с евро.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, курс доллара в Украине просел на 7 копеек, а евро – на 2 копейки.

Курсы валют от НБУ на 26.03.2019:

1 доллар США – 26,8891 грн/$;

1 евро – 30,4519 грн/евро;

10 российских рублей – 4,1689 грн.

Ранее отмечалось, что подняться выше 26,4 грн/$ доллару вряд ли позволят: в преддверии выборов 2019 курс гривны в Украине власти будут старательно удерживать и даже укреплять. Был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

При этом эксперты рассказали, что будет с курсом. Отмечается, что доллар может подорожать до 27 грн/$.

В ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.