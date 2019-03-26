Доллар вернется за психологическую отметку: назван курс валют после выборов 2019

Пока что гривна укрепляется.
Курс доллара в Украине снова просел. Однако эксперты утверждают, что реванша "американцу" ждать осталось недолго.
"Вероятно, в ближайшей перспективе фактор президентских выборов продолжит давлеть над гривной, и она вновь вернется к отметке 27 грн/$", – рассказал Главреду финансовый скаут Forex Club Денис Повторенко.
Пока что курс доллара к гривне снижается, хоть и слабо – всего на несколько копеек. Аналогичная курсовая ситуация сложилась и с евро.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, курс доллара в Украине просел на 7 копеек, а евро – на 2 копейки.
Курсы валют от НБУ на 26.03.2019:
- 1 доллар США – 26,8891 грн/$;
- 1 евро – 30,4519 грн/евро;
- 10 российских рублей – 4,1689 грн.
Ранее отмечалось, что подняться выше 26,4 грн/$ доллару вряд ли позволят: в преддверии выборов 2019 курс гривны в Украине власти будут старательно удерживать и даже укреплять. Был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.
При этом эксперты рассказали, что будет с курсом. Отмечается, что доллар может подорожать до 27 грн/$.
В ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.
Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.
Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.
Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.