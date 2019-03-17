Доллар подскочит до психологической отметки: эксперты рассказали, что будет с курсом

Курс доллара продолжит свой рост / УНИАН

В ближайшую неделю курс доллара продолжит свой рост, заявил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,2 грн", – спрогнозировал эксперт.

Он также ожидает, что на всех сегментах рынка гривна опустится ниже психологической отметки, передает Обозреватель.

По мнению финансового аналитика Владимира Мазуренко, в ближайшую неделю курс может составить 26,9 грн/$.

"Сейчас видим на рынке признаки продолжающейся как минимум краткосрочной девальвации. Спред между курсом покупки и продажи расширился на 0,2%, стоимость валюты выросла и будет планомерно расти", – считает он.

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В свою очередь аналитик Егор Комов за две недели до президентских выборов можно ожидать плавного колебания в сторону подорожания доллара. По его оценкам, доллар подорожает до 26,9-27 грн/$.

Напомним, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой во время чата в Главреде предрек нерадужную перспективу гривне.