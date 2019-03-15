Эксперт дал прогноз по курсу гривны к доллару после президентских выборов

Курс гривна доллар / УНИАН

К середине лета этого года начнется серьезный девальвационный тренд - гривна подешевеет по отношению к доллару из-за того, что Нацбанк и Минфин больше не смогут "держать монетарную пружину".

Такой прогноз дал финансовый эксперт Алексей Кущ в интервью Апострофу.

"Динамика курса определяется не фундаментальными экономическими факторами, а монетарными. То есть, если бы у нас превалировали фундаментальные экономические причины, мы бы сейчас говорили о притоке экспортной выручки, заходе прямых иностранных инвестиций или, например, выводе дивидендов иностранными компаниями. Но все эти факторы отошли на второй план. То есть фундаментальные экономические факторы были фактически заглушены монетарными факторами в виде Национального банка и Минфина - их операций на открытом рынке", - говорит Кущ.

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По его словам, сейчас гривне вряд ли дадут сильно упасть.

"Вероятно, что после определенной паузы Нацбанк и Минфин выйдут на открытый рынок, опять пропылесосят всю гривну - начнут размещать депозитные сертификаты, то есть забирать гривну у коммерческих банков - размещать ОВГЗ и привлекать эти спекулятивные валютные поступления от нерезидентов", - отмечает эксперт.

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Из-за того, что ситуация с курсом не обусловлена экономическими причинами, говорит Кущ, сложно предусмотреть закономерность, и скачки курса - по пять копеек или по пятьдесят - будут происходить часто в ближайшее время.

"А серьезный девальвационный тренд начнется приблизительно в середине лета, когда у Нацбанка и Минфина иссякнет возможность держать эту монетарную пружину", - заключил он.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.