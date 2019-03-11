Ждет ли гривну катастрофическое падение после выборов

Виктор Суслов

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

11 марта 2019, 06:58

Основные проблемы с курсом гривны в Украине должны начаться уже после парламентских выборов.

Гривна девальвация
Экс-министр экономики Виктор Суслов убежден, что после выборов произойдет значительное, если не катастрофическое, падение гривны / Iamir.info

Сегодня, в разгар президентской избирательной кампании в Украине, курс гривны по отношению к доллару не только сохраняет стабильность, но даже укрепляется. Это порождает иллюзию стабильности экономической и финансовой ситуации в стране. Однако фундаментальные предпосылки для долговременной тенденции к ослаблению гривны никуда не исчезли.

Это, прежде всего, негативное сальдо текущего счета платежного баланса, которое к тому же увеличивается. Если в 2017 году, по данным НБУ, оно составляло –2 миллиарда 442 миллиона долларов, то в 2018 году оно почти удвоилось и составило –4 миллиарда 653 миллиона долларов. Это произошло за счет роста негативного сальдо баланса товаров и услуг с – n8 миллиардов 644 миллионов долларов в 2017 году до –11 миллиардов 492 миллионов долларов в 2018 году. А это значит, что Украина намного быстрее наращивает импорт заграничных товаров, чем увеличивает экспорт собственных. В итоге возникает огромный дефицит иностранной валюты, который давит на курс гривны и делает неизбежной ее девальвацию.

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Первым важным фактором укрепления гривны является интенсивная политика займов, которая проводится в последнее время.

Украинская власть, ввиду практического отсутствия иностранных инвестиций, вынуждена покрывать нехватку валюты в стране за счет займов. Как известно, в последнее время в виду выборов наша власть активно начала заимствовать деньги на внешних и внутренних рынках через размещение облигаций государственных займов (ОВГЗ). Это поддержало курс гривны, потому что иностранным инвесторам выгодно вкладывать деньги в бумаги, номинированные в гривну, по причине высоких процентных ставок по этим бумагам. Для этого они продают валюту на межбанковском валютном рынке, и это способствует укреплению гривны.

Второй важный фактор укрепления гривны – это большой приток иностранной валюты для финансирования выборов в основном "теневым" способом, то есть это "теневые" доллары, которые сейчас входят в украинскую экономику. В этот период они тоже способствуют укреплению курса национальной валюты.

Однако после выборов ситуация начнет меняться. Ведь очевидно, что приток валюты для финансирования президентских выборов прекратится. Хотя до парламентских выборов будет еще период, когда валюта будет поступать.

Кроме того, правительство не сможет бесконечно увеличивать займы. Потому настанет определенный перерыв в этом плане, что будет способствовать снижению курса гривны.

Так что ожидания того, что после второго тура президентских выборов гривна может начать падать, вполне обоснованы.

Читайте такжеОбречена на падение: почему 100 гривен за евро - это еще не пределСледует отметить, что основные проблемы с курсом в Украине должны начаться уже после парламентских выборов. Ведь на нынешний период у нас действует еще и программа сотрудничества с МВФ. А закончится она через год, и другой программы пока нет.

К тому же, в год выборов в Украине возможны различные потрясения, то есть это период неблагоприятный для притока иностранных инвестиций. Так что и сейчас, и вплоть до окончания парламентских выборов этот неблагоприятный период будет продолжаться. Все это в совокупности будет вести к падению курса гривны.

До какого уровня обрушится гривна после парламентских выборов, сказать сложно. Вряд ли сейчас сможет кто-то назвать точные цифры. Да и сейчас они не так уж важны. Важна сама тенденция. Ведь, помимо всего вышеназванного, в краткосрочных периодах работают также чисто спекулятивные факторы. То есть валютные спекулянты тоже раскачивают курс валют и хотят на этом заработать. Соответственно, в ближайшее время многое будет зависеть от поведения валютных спекулянтов, как и от поведения Национального банка Украины. Заметим, что, несмотря на внешние займы, валютные резервы НБУ начали сокращаться.

В целом, примерно через год можно ожидать значительного, не исключаю, что даже катастрофического, падения гривны.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для "Главреда"

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