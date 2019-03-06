"Девальвация гарантирована": эксперт предрек нерадужную перспективу гривне

Экономист спрогнозировал девальвацию гривны / Iamir.info

В соответствии с планами НБУ и правительства, до конца года курс доллара вырастет до 30 гривен, напомнил президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой.

По его словам, временное укрепление гривны, которое наблюдается на сегодняшний день, является средством склонить на сторону Петра Порошенко большую часть избирателей.

"А после выборов, если Порошенко сохранит за собой пост президента, нам гарантирована девальвация. Олигархам девальвация выгодна, потому обедневший народ более послушным. Об этом говорит теория. Вот они и действуют таким образом: ослабление гривны является уничтожением состояния граждан", - добавил Лановой во время чата в Главреде.

Ранее Лановой объяснил, как Украине прожить без кредитов МВФ.

Напомним, Лановой также предупредил о масштабном подкупе накануне выборов.