"Девальвация гарантирована": эксперт предрек нерадужную перспективу гривне

6 марта 2019, 06:33

До конца года курс доллара может вырасти до 30 гривен, подчеркнул Владимир Лановой.

Гривна девальвация
Экономист спрогнозировал девальвацию гривны / Iamir.info

В соответствии с планами НБУ и правительства, до конца года курс доллара вырастет до 30 гривен, напомнил президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой.

По его словам, временное укрепление гривны, которое наблюдается на сегодняшний день, является средством склонить на сторону Петра Порошенко большую часть избирателей.

"А после выборов, если Порошенко сохранит за собой пост президента, нам гарантирована девальвация. Олигархам девальвация выгодна, потому обедневший народ более послушным. Об этом говорит теория. Вот они и действуют таким образом: ослабление гривны является уничтожением состояния граждан", - добавил Лановой во время чата в Главреде.

Ранее Лановой объяснил, как Украине прожить без кредитов МВФ.

Напомним, Лановой также предупредил о масштабном подкупе накануне выборов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Доллар гривна девальвация курс валют курс гривны курс доллара Владимир Лановой
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:33
"Девальвация гарантирована": эксперт предрек нерадужную перспективу гривне
06:01
Волна успеха: астролог рассказал, какие знаки Зодиака в марте ждут лавры победителей Видео
05:27
Прикрыла грудь чашкой: Кортни Кардашьян снялась полностью обнаженной
05:12
Русские вымрут, как динозавры – польские СМИ
05:06
Скандал за скандалом сотрясают Украину накануне выборов – Politico
05:02
Секс-игрушки в подарок на 8 Марта: как подобрать и купить
04:31
Когда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паски Видео
04:02
Выборы дают Украине шанс навсегда оторваться от России – индийские СМИ
03:34
Психологи назвали топ-5 факторов, которые толкают людей на измену
03:15
"Весьма хитро": социолог объяснил, зачем Садовый снялся с выборов 2019 Видео
02:42
"Есть чем гордиться!": Анфиса Чехова показала аппетитные формы в купальнике
01:58
Прикольні привітання з наступаючим 8 Березня для найулюбленіших людей Фото Видео
01:22
"Осталась бы нищей": музыкальный критик одобрил отказ Maruv от Евровидения
00:39
The Prodigy рассказали о будущем группы после смерти вокалиста
00:17
Швыряют куски сыра в лицо: Сеть взорвал странный флешмоб
05 марта, вторник
23:56
"Главное, чтобы не рухнул": эксперт пояснил, что Украине делать с Крымским мостом
23:31
Румынские пограничники задержали партию героина, не замеченную украинской таможней
23:05
Tayanna указала на причину, заставившую ее отказаться от Евровидения
22:41
В США требуют рассекретить госзаказ Укроборонпрома Видео
22:15
Google учел жалобы депутатов Госдумы об украинском Крыме на картах
22:13
Американский генерал пояснил, почему Украине надо дать новые виды оружия
21:29
"Вонь схожа": Макаревич сравнил скандалы с Серебряковым и Жванецким
20:57
Посол США призвала уволить главу САП Холодницкого
20:25
Самолет-разведчик США дважды подлетел к границам России
19:54
"Дура": Подервянский резко высказался о Maruv и Евровидении Видео
19:40
"Мечта любого мужчины": Даша Астафьева снова показала голые прелести для Playboy
19:18
В ГПУ отрицают связь убитого в Киеве ювелира с делом бриллиантовых прокуроров Видео
19:06
В Сеть выложили зрелищный трейлер последнего сезона Игры Престолов
18:41
Восемь выводов из "дела Гладковского" мнение
18:37
Пашинский, Госдеп США или айтишник: Бигус озвучил версии источника по хищениям в оборонке Видео
18:35
Кому в Украине жить лучше всех: стало известно, сколько в стране долларовых миллиардеров
18:13
"Пузатый дядька в растянутом свитере": Ницой и Червоненко устроили ссору в прямом эфире
18:05
Шансы вернуть в Украину миллионы Януковича исчезают с каждым годом – Deutsche Welle
17:43
В "Укрзализныце" "объявили войну" линолеуму и ковровым дорожкам в поездах
17:15
Коррупция в оборонке: В НАБУ открыли дело по "откату Гладковского"
17:06
Рост налогооблажения и заоблачные штрафы: о чем идет речь в законпроекте по ФОП для IT-сектора
16:55
Засудивший путинского пропагандиста Киселева архитектор решил "пустить его по миру"
16:38
Батькивщина через суд доказала незаконность действующей цены на газ
15:58
Тарифы на тепло: в Минсоцполитики рассказали об очередных изменениях
15:47
"Какая грудь!": Ани Лорак покрасовалась в топе без бюстгальтера
15:32
"Символ смены поколений": Коломойский заявил, что Украине нужны "миллионы Зеленских" Видео
15:06
В Киеве убили "владельца" камешков бриллиантового прокурора Фото Видео
14:59
Журналист рассказал о четвертом подозреваемом в отравлении Скрипалей
14:58
Спустя 66 лет после смерти Сталина у руля стоит его уменьшенная копия мнение
14:58
Боец ВСУ дотла сжег укрепление боевиков: опубликовано изумительно яркое видео Видео
14:36
Никаких откатов: В Укроборонпроме категорически опровергли о махинациях с приборами для самолетов
14:24
Группа Агонь выпустила ремикс на свой хит в стиле The Prodigy Видео
14:20
Катера Росгвардии перебросили для патрулирования Крымского моста Видео
13:51
Таисия Повалий впервые станет бабушкой
13:46
Журналисты подсчитали барыши завода Порошенко за время войны Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться