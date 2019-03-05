"Последний спасательный круг": экс-министр объяснил, как Украине прожить без кредитов МВФ

Владимир Лановой оценил перспективы сотрудничества Украины с МВФ / 24 канал

На сегодняшний день риски, возникающие при предоставлении западных кредитов Украине, зашкаливают, заявил президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой.

Он подчеркнул, что инвесторы покупают облигации правительства только под 9-10% годовых, а в Польше и Чехии иностранные кредиты сейчас стоят не более 2%.

"Поэтому понятно, что кредиты МВФ - это последний "спасательный круг". Как мы видим, прямые иностранные инвестиции сейчас почти в 10 раз меньше, чем были в 2007-2008 годах", - отметил он во время чата в Главреде.

Эксперт уверен, что сегодняшних чиновников интересует получение валюты для ее конвертации в объекты в оффшорных юрисдикциях.

"Они готовы принимать любые условия МВФ. Фонд видит, что никаких перспектив сбалансирования внешней торговли и финансовых потоков не предвидится, и поэтому действует так же, как и со странами Африки и Южной Америки, не уважая наших представителей. Помощь Фонда нужна только в кризисных случаях, а не для постоянного использования, как наркотики для нашей экономики", - считает экс-министр.

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Он добавил, что с 2000 по 2008 год Украина не обращалась к МВФ по займам, потому что в это время в стране наблюдались ежегодные темпы роста на уровне 8-13% и положительный платежный баланс.

"Это давало нам возможность нарастить золотовалютные резервы НБУ до 30 млрд долларов и увеличить численность занятых в экономике. Поэтому можно и без МВФ жить. Надо развивать экспорт и создать возможности для бизнеса в Украине", - резюмировал Лановой.

Напомним, ранее Лановой предупредил о масштабном подкупе накануне выборов.