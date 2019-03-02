"Нас обманывают": экс-министр предупредил о масштабном подкупе накануне выборов

Пенсионное удостоверение / zn.ua

Запланированные на март и апрель дополнительные пенсионные выплаты в размере 2,4 тыс грн являются прямым подкупом избирателей, заявил президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой.

По его словам, эти выплаты можно было бы сделать и после выборов, тогда это выглядело бы более честно. Кроме того, эту сумму можно было разбить на десять месяцев до конца 2019 года.

"Вся эта история о дополнительных доходах и растаможка евроблях выглядит неправдивой. В январе правительство не получило запланированные бюджетные доходы на 10 млрд грн. Если даже получены дополнительные деньги от евробляхеров, то они закрывают те дыры, которые существуют", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

По его словам, реальное положение вещей в бюджетной сфере трудно проверить, поскольку Счетная палата является "ручным органом", а независимых аудиторов в казну не пускают.

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"Но что-то мне подсказывает, что нас обманывают. Деньги возьмут из других бюджетных статей, отсрочат плановые расходы по многим направлениям и выполнят бюджетные обязательства в последующие месяцы", - считает эксперт.

Он также добавил, что комбинация с евробляхами выглядит как большая масштабная операция транснациональной автомобильной мафии.

"Есть подозрение, что наша власть с ней договорилась. Она пошла на большие потери - в январе не продано ни одного корейского автомобиля с конвейера АвтоЗАЗа, никто их не покупает. Итак, нанесены потери украинской экономике, но провернута масштабная сделка", - резюмировал Лановой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что части украинских пенсионеров выплатят компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов.