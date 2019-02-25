Перед выборами Порошенко пообещал пенсионерам по 2400 гривен

25 февраля 2019, 12:03

Компенсацию получат пенсионеры с минимальной пенсией

Петр Порошенко
Петр Порошенко / Фокус

Части украинских пенсионеров выплатят компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями правительства по вопросам индексации пенсий.

Компенсацию в размере 2400 гривен получат пенсионеры, получающие минимальную пенсию, заявил Порогенко. 

"В 2015-2016 годах, когда государство отдавало каждую копейку Пенсионного фонда для армии и защиты государства, было принято решение абсолютно оправданное, что возможности для индексации пенсий нет… Сегодня мы нашли возможности, чтобы возвратить пенсионерам и в первую очередь тем, у кого наименьший уровень пенсии – минимальная и ниже минимальной, – индексацию 2015-2016 годов. По подсчетам, мы вышли на цифру 2410 грн", - заявил Порошенко.

Читайте такжеМинистр Рева объяснил, кому из украинцев будет положена субсидия "живыми" деньгамиПри этом Порошенко уточнил, что компенсацию получат только те, кому в результате индексации пенсий, возобновляющейся с 1 марта, достанется небольшая сумма.

"Но будут и те, кто получит 800, 900 и 1000 грн - им компенсировать не надо, а тем, кто получит 100 и 200 грн – они получат компенсацию в течение марта и апреля", - отметил Порошенко.

Пенсионеры получат два транша по 1,2 тыс. грн

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко подтвердил, что в рамках индексации с 1 марта вводятся дополнительные выплаты пенсионерам. 

Розенко рассказал, что выплата будет произведена тем, кто имеет большой страховой стаж: более 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин (выход на пенсию после 2011 года) и 25/20 лет (выход на пенсию до 2011 года).

"Дополнительная выплата будет составлять 2400 гривен (два транша: 1200 март и 1200 апрель)", - добавил он.

Напомним, с 1 марта будет проходить первая в истории автоматическая индексация пенсий. С начала года также повысили выплаты военным пенсионерам.

Индексация пенсий в Украине в 2019 году

Ранее стало известно, кому в Украине не "грозит" пересчет пенсий в 2019-м. Ряду пенсионеров уже посоветовали перейти на обычные пенсии. За этот год пенсии в Украине вырастут три раза – а вот пересчета пенсий в 2019-м ряду категорий украинских пенсионеров ждать не стоит: таких планов у правительства нет. 

Самое большое повышение будет весной, то есть накануне выборов 2019, когда пенсии обещают поднять в среднем до 20% или на 256 грн в целом. Летом (в связи с поднятием прожиточного минимума) к выплатам прибавят 67 грн, а в декабре – 74 грн.

Напомним, СМИ рассказали, как власти Украины сумеют превзойти обещания по подъему пенсий. По данным журналистов, президенту и Кабмину удалось найти щель в ограничениях бюджета, наложенных МВФ. В итоге с 1 марта 2019-го пенсии украинцев вырастут сильнее, чем ранее заявляли в Минсоцполитики.

Как сообщалось, стало известно, в каких случаях украинцев будут лишать пенсий. В частности, лишиться пенсий граждане могут только в том случае, если проживают на неподконтрольной Кабмину территории страны, либо имеют статус внутренне перемещенного лица, но не могут его подтвердить с помощью проверки фактического места проживания на "свободной" территории.

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пенсии Петр Порошенко индексация Павел Розенко
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