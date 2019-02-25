Перед выборами Порошенко пообещал пенсионерам по 2400 гривен

Петр Порошенко / Фокус

Части украинских пенсионеров выплатят компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями правительства по вопросам индексации пенсий.

Компенсацию в размере 2400 гривен получат пенсионеры, получающие минимальную пенсию, заявил Порогенко.

"В 2015-2016 годах, когда государство отдавало каждую копейку Пенсионного фонда для армии и защиты государства, было принято решение абсолютно оправданное, что возможности для индексации пенсий нет… Сегодня мы нашли возможности, чтобы возвратить пенсионерам и в первую очередь тем, у кого наименьший уровень пенсии – минимальная и ниже минимальной, – индексацию 2015-2016 годов. По подсчетам, мы вышли на цифру 2410 грн", - заявил Порошенко.

Читайте такжеМинистр Рева объяснил, кому из украинцев будет положена субсидия "живыми" деньгамиПри этом Порошенко уточнил, что компенсацию получат только те, кому в результате индексации пенсий, возобновляющейся с 1 марта, достанется небольшая сумма.

"Но будут и те, кто получит 800, 900 и 1000 грн - им компенсировать не надо, а тем, кто получит 100 и 200 грн – они получат компенсацию в течение марта и апреля", - отметил Порошенко.

Пенсионеры получат два транша по 1,2 тыс. грн

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко подтвердил, что в рамках индексации с 1 марта вводятся дополнительные выплаты пенсионерам.

Розенко рассказал, что выплата будет произведена тем, кто имеет большой страховой стаж: более 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин (выход на пенсию после 2011 года) и 25/20 лет (выход на пенсию до 2011 года).

"Дополнительная выплата будет составлять 2400 гривен (два транша: 1200 март и 1200 апрель)", - добавил он.

Напомним, с 1 марта будет проходить первая в истории автоматическая индексация пенсий. С начала года также повысили выплаты военным пенсионерам.