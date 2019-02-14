Кому в Украине не "грозит" пересчет пенсий в 2019-м

14 февраля 2019, 05:09

Ряду пенсионеров уже посоветовали перейти на обычные пенсии.

Украина пенсии
Кого не коснется пересчет пенсии 2019 в Украине / 2000.ua

За этот год пенсии в Украине вырастут три раза – а вот пересчета пенсий в 2019-м ряду категорий украинских пенсионеров ждать не стоит: таких планов у правительства нет.

Без пересчета пенсий остались госслужащие, научные работники и те, кому положены другие специальные выплаты. То есть, по сути, все бывшие бюджетники.

В связи с этим таким пенсионерам уже посоветовали перейти на обычные пенсии, которые назначаются по возрасту и стажу, пишет издание На пенсии.

Дело в том, что обычные пенсии предусматривают повышение пенсионных выплат. А вот пенсии госслужащих на данный момент заморожены.

Читайте такжеПересчет пенсий в Украине: кому и сколько добавят"Если вам пока невыгодно переходить со своей специальной пенсии на обычную пенсию по возрасту, то уменьшать ее не имеют права. Тем не менее… со временем перейти на обычную пенсию все равно будет выгоднее", – пояснил независимый консультант Сергей Коробкин.

Напомним, с 1 марта 2019 года в Украине проиндексируют пенсии. В среднем выплаты вырастут примерно на 17%.

Как сообщалось, чиновники украинского Кабмина запустили масштабную программу проверки социальных выплат и пенсий украинцев. Проверки будут проводиться по всей Украине.

Ранее советник Кабмина рассказал, как будут платить пенсии украинцам с недостаточным стажем. По мнению специалиста, выплаты таких пенсий обойдутся госказне в 5% ВВП.

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Украина пенсии перерасчет
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