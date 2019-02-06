Советник Кабмина рассказал, как будут платить пенсии украинцам с недостаточным стажем

6 февраля 2019, 08:08

По мнению специалиста, выплаты таких пенсий обойдутся госказне в 5% ВВП.

Купюры пенсии
Пенсии. Иллюстративное фото / asn.in.ua

Украинский Кабмин не намерен останавливать выплаты пенсий украинцам, которые не накопили трудового стажа, достаточного для выхода на пенсию по возрасту.

Соответствующее мнение высказал замглавы Стратегической группы советников правительства Павел Кухта, сообщает портал "Слово и Дело". По его данным, вышеуказанным людям пенсионные выплаты будут покрываться за счет госказны.

 "Люди за это не заплатили. Если они не платили взносы, то они, может, и минимальной пенсии себе не наработали, но государство всем ее устанавливает. Соответственно, разницу между тем, что человек не оплатил, и этой минимальной пенсией доплачивает госбюджет",— пояснил Кухта.

Кроме того, советник правительства обнародовал и расчетные данные по поводу выплат пенсий гражданам с недостаточным стажем. По его информации, такие затраты обойдутся госказне в 5% ВВП.

"Из 160 миллиардов вычитаем 30, то получим 130 миллиардов гривен, около 4−4,5% от ВВП", — подытожил Кухта.

Напомним, ранее в Кабмине похвастались повышением минимальной пенсии на 2 доллара. Позднее стала известна дата повышения пенсий для украинцев в 2019-м.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Кабмин украинцы пенсия трудовой стаж
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:27
Путина сменит новый Горбачев
08:08
Советник Кабмина рассказал, как будут платить пенсии украинцам с недостаточным стажем
07:45
Папа Децла прокомментировал результаты экспертизы его тела на наркотики
07:35
Диетолог сказала, сколько кофе можно пить в день Видео
07:13
День Ксении 2019: что за праздник и как поздравить Ксению и Оксану с именинами Фото Видео
06:57
Путин написал для Украины новую "пьесу" мнение
06:32
"Хаос и неразбериха": астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале Видео
06:01
Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы похудеть Видео
05:28
Эксперты в недоумении после сообщений об огромном росте экономики РФ
05:04
Звезда "Моей прекрасной няни" шокировал сеть кардинальными изменениями во внешности
04:44
В Гепрокуратуре объяснили уголовные дела против Медведчука
04:19
"На вершине секса": украинки, добившиеся успеха в порнобизнесе
03:32
Против похваставшейся открытием уголовных дел ГПУ открыли уголовное дело - СМИ
03:21
Украину назвали "частично свободной" страной в отчете Freedom House
02:40
Эксперт дала неутешительный прогноз о сокращении населения Украины Видео
01:57
Врач назвала условия, при которых беременным нельзя заниматься сексом
01:12
Племянница Софии Ротару удивила сеть фото в нижнем белье
00:11
РФ огласила военный ответ США на выход из ДРСМД
05 февраля, вторник
23:45
Синод ПЦУ принял решение по Филарету
23:14
Социологи дали нерадостный прогноз по населению Украины к 2030 году
22:46
В США прокомментировали планы РФ по созданию новых видов ракет
22:25
Янукович нажаловался на руководство Украины в ГБР Видео
21:55
Травести-дива Монро "дала рецепт" от одиночества Фото Видео
21:38
ПЦУ провела первое заседание Синода
21:20
Аналитик объяснил, почему гривна серьезно укрепилась Видео
21:11
Путинский сенатор ответил Порошенко на обвинение РФ в "обеднении" украинцев
21:00
Facebook разрешил удалять сообщения из чатов
20:54
Вера Брежнева на Мальдивах занималась с российской топ-моделью, опубликовано видео Видео
20:35
"Увольнение вывески ни на что не повлияет": соцсети об отстранении Ульяны Супрун
20:24
Психолог раскрыла секреты развития хорошей самооценки Видео
20:19
Климкин предложил "ментально перезагрузить" Донбасс
19:59
Кровавое ДТП под Марьинкой: число жертв возросло Видео
19:49
Нардеп рассказал о желании черниговцев избить Порошенко
19:32
"Вшивые грязные лапти прут к нам": в Керчи призвали закрыть Крымский мост для переселенцев из РФ Видео
19:22
Украинскому избирателю говорят: "Ты лох, поэтому голосуй нас" мнение
19:20
За счет госбюджета: в Раде предложили "списать" украинцам все долги по ЖКХ
19:01
"Слон против Руслана": Россия создает аналог украинского Ан-124 – СМИ
18:49
"Сам себе подложил свинью": энергоэксперт объяснил, кто выиграл от разборок Газпрома и Нафтогаза Видео
18:45
Порошенко прокомментировал отстранение Супрун
18:22
Доллар и евро "обеднели": обнародован курс валют в Украине на среду Видео
18:20
"Порношик и BDSM": в интернет выложили эротические снимки фотографа Vogue и Playboy Фото
18:11
Вятрович рассмотрел в отстранении Супрун "российскую агрессию"
17:54
"На батюшку похож": Олег Винник обновил образ, опубликовано фото Видео
17:45
ЦИК зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты Украины
17:41
У Яценюка прокомментировали открытие дела против Медведчука
17:24
Гибель Марины Поплавской: в полиции назвали причину смертельного ДТП Видео
17:13
Социологи Порошенко начали обзвон киевлян с вопросами по выборам - СМИ
16:58
"Обнаженка с лукавым взглядом": Супермодель Ратаковски завела фанатов фото с голой грудью
16:39
"Смотрящий Порошенко": СМИ узнали, кто взялся "спасать" Супрун
16:26
Мини-платье и нижнее белье: Даша Астафьева показала пикантные снимки с новой фотосессии
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться