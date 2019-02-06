Советник Кабмина рассказал, как будут платить пенсии украинцам с недостаточным стажем

Пенсии. Иллюстративное фото / asn.in.ua

Украинский Кабмин не намерен останавливать выплаты пенсий украинцам, которые не накопили трудового стажа, достаточного для выхода на пенсию по возрасту.

Соответствующее мнение высказал замглавы Стратегической группы советников правительства Павел Кухта, сообщает портал "Слово и Дело". По его данным, вышеуказанным людям пенсионные выплаты будут покрываться за счет госказны.

"Люди за это не заплатили. Если они не платили взносы, то они, может, и минимальной пенсии себе не наработали, но государство всем ее устанавливает. Соответственно, разницу между тем, что человек не оплатил, и этой минимальной пенсией доплачивает госбюджет",— пояснил Кухта.

Кроме того, советник правительства обнародовал и расчетные данные по поводу выплат пенсий гражданам с недостаточным стажем. По его информации, такие затраты обойдутся госказне в 5% ВВП.

"Из 160 миллиардов вычитаем 30, то получим 130 миллиардов гривен, около 4−4,5% от ВВП", — подытожил Кухта.

Напомним, ранее в Кабмине похвастались повышением минимальной пенсии на 2 доллара. Позднее стала известна дата повышения пенсий для украинцев в 2019-м.