В Кабмине похвастались повышением минимальной пенсии на 2 доллара

УНИАН

С 1 декабря 2018 минимальная пенсия в Украине вырастет на 62 грн (около $2,2) - до 1497 гривен (около $54).

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, говорится в сообщении, опубликованном Правительственным порталом.

"Перерасчет будет осуществлен всем пенсионерам, чей размер пенсий зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц", - сказано в сообщении.

Следующее повышение намечено на 1 января, а к марту 2019 года, по словам Розенко, пенсии вырастут на 12-17 процентов.

Ранее премьер Владимир Гройсман поручил руководителю Пенсионного фонда Евгению Капинусу подготовиться к повышению пенсий военнослужащим с 1 января 2019-го.

"Два важнейших задания: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 года в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 года провести первый в истории Украины массовый пересчет и повышение пенсий всех других категорий пенсионеров", - заявил премьер.