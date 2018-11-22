В Кабмине похвастались повышением минимальной пенсии на 2 доллара

22 ноября 2018, 12:48

К марту 2019 года, по словам Розенко, пенсии вырастут на 12-17 процентов.

пенсия
УНИАН

С 1 декабря 2018 минимальная пенсия в Украине вырастет на 62 грн (около $2,2) - до 1497 гривен (около $54).

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, говорится в сообщении, опубликованном Правительственным порталом.

"Перерасчет будет осуществлен всем пенсионерам, чей размер пенсий зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц", - сказано в сообщении.

Следующее повышение намечено на 1 января, а к марту 2019 года, по словам Розенко, пенсии вырастут на 12-17 процентов.

Ранее премьер Владимир Гройсман поручил руководителю Пенсионного фонда Евгению Капинусу подготовиться к повышению пенсий военнослужащим с 1 января 2019-го.

"Два важнейших задания: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 года в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 года провести первый в истории Украины массовый пересчет и повышение пенсий всех других категорий пенсионеров", - заявил премьер.

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Украина пенсии Кабмин Павел Розенко Владимир Гройсман
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