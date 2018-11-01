В Кабмине рассказали, когда состоится массовое повышение пенсий

Пенсии. Иллюстративное фото / bigmir)net

Украинский премьер Владимир Гройсман дал поручение новоназначенному руководителю Пенсионного фонда Евгению Капинусу максимально тщательно подготовиться к повышению пенсий военнослужащим с 1 января 2019-го.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Кабмина. Кроме того, Гройсман потребовал провести пересчет всех пенсий с 1 марта 2019 года.

"Два важнейших задания: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 года в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 года провести первый в истории Украины массовый пересчет и повышение пенсий всех других категорий пенсионеров", − заявил премьер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Гройсман озвучил окончательное решение о доставке пенсий "Укрпоштой".