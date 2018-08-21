"Опять на пляже заснул?" Гройсман шокировал шоколадным загаром после отпуска

21 августа 2018, 23:31

На публике глава правительства не появлялся на протяжении двух недель.

Гройсман показал исключительно ровный загар / Фото: скриншот из видео

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман после 14-дневного отпуска 21 августа принял участие в образовательном форуме "Всеукраинская августовская конференция "Новая украинская школа - старт реформы, участие общин", где при участии президента Петра Порошенко и министра образования Лилии Гриневич чиновники обсуждали реформу образования.

Видео мероприятия по поводу учреждения "новой школы" размещено на странице Гройсмана в Facebook.

Вернувшийся после двухнедельного отпуска премьер, который произносил речь у трибуны, поразил своим шоколадным морским загаром.

/ Фото: скриншот из видео
/ Фото: скриншот из видео

"Загорел!" - отметила пользователь Facebook Татьяна Лигачева в комментариях.

"Загорелый такой, свежий, видимо, картошку копал на выходных", - написал Игорь Ксендзюк.

"Володя, ты что опять на пляже заснул?" – пошутил Александр Ткаченко.

"Наш премьер заболел желтухой", - иронично отметил Константин Чиходарь.

"В Бердянске, наверное, отдыхал", - прокомментировал Андрей Дзюба.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал фото, на котором позирует обнаженным по пояс. Однако пользователи Сети высмеяли откровенное фото эпатажного политика.

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реформа образование отпуск премьер-министр загар Владимир Гройсман
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