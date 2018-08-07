«Жалкий закос под Путина»: в Сети затроллили фото полуголого Ляшко

В Сети в очередной раз потроллили Олега Ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал фото, на котором позирует обнаженным по пояс. При этом главный «радикал» страны похвастался результатами спортивных тренировок и предложил Петру Порошенко, Юлии Тимошенко и Анатолию Гриценко также показать соответствующие фото.

«Раньше я совсем не занимался спортом и Росита называла меня «Кощеем» и жаловалась, что у меня даже кости торчали. Сегодня я точно знаю, что моей жене не на что жаловаться, разве что на то, что я часто в разъездах по Украине и, к сожалению, мало бываю дома», — подчеркнул Ляшко в Facebook.

Отметим, что в комментариях пользователи достаточно язвительно оценили откровенное фото эпатажного политика:

«О тепер можна як Путін на стєрху політати))», — вспоминает знаменитые постановочные фото президента РФ Andriy Izenytskyy.

«Сосиска», — коротко отреагировал на фото Taras Danyl'chuk.

«Краще б наполегливо працював у ВР», — резонно замечает Ольга Паламарчук.

«С таким загаром он точно часто в разъездах))). Вот только по Украине ли?», — подметила выразительный загар Ляшко Maria Pavlenko.

«Можна шоб Тимошенко свої цицьки не показувала?», — намекает на возможный ответ лидера «Батькивщины» Taras Dudei.

«Теперь осталось с опонентами ещё кое чем померяться по длине», — ерничает Sergey Doroshenko.

«Жалкий закос под Путина», — добавил Senya Or.

Напомним, ранее сообщалось, что Ляшко и Лещенко обматерили друг друга прямо в зале ВР.