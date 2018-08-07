«Жалкий закос под Путина»: в Сети затроллили фото полуголого Ляшко

Олег Ляшко признался, что жена Росита называла его «Кощеем».
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал фото, на котором позирует обнаженным по пояс. При этом главный «радикал» страны похвастался результатами спортивных тренировок и предложил Петру Порошенко, Юлии Тимошенко и Анатолию Гриценко также показать соответствующие фото.
«Раньше я совсем не занимался спортом и Росита называла меня «Кощеем» и жаловалась, что у меня даже кости торчали. Сегодня я точно знаю, что моей жене не на что жаловаться, разве что на то, что я часто в разъездах по Украине и, к сожалению, мало бываю дома», — подчеркнул Ляшко в Facebook.
Отметим, что в комментариях пользователи достаточно язвительно оценили откровенное фото эпатажного политика:
«О тепер можна як Путін на стєрху політати))», — вспоминает знаменитые постановочные фото президента РФ Andriy Izenytskyy.
«Сосиска», — коротко отреагировал на фото Taras Danyl'chuk.
«Краще б наполегливо працював у ВР», — резонно замечает Ольга Паламарчук.
«С таким загаром он точно часто в разъездах))). Вот только по Украине ли?», — подметила выразительный загар Ляшко Maria Pavlenko.
«Можна шоб Тимошенко свої цицьки не показувала?», — намекает на возможный ответ лидера «Батькивщины» Taras Dudei.
«Теперь осталось с опонентами ещё кое чем померяться по длине», — ерничает Sergey Doroshenko.
«Жалкий закос под Путина», — добавил Senya Or.
Напомним, ранее сообщалось, что Ляшко и Лещенко обматерили друг друга прямо в зале ВР.