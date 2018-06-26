Ляшко угодил в скандал из-за фото школьников в футболках "Радикальной партии".

Олег Ляшко, нардеп и лидер фракции "Радикальной партии" в Верховной Раде оказался в эпицентре политически-агитационно-образовательного скандала.

Политик опубликовал на собственной странице в популярной социальной сети Facebook фотографию, сделанную в детско-юношеской спортивной школе города Сновска (Черниговска область). В подписи к снимку Ляшко написал: "Мы ("Радикальная партия" - "Главред") помогли отремонтировать здание, раздевалки и установить новую спортивную площадку". Однако на фото нардеп выступает перед гурьбой учащихся, одетых в футболки с логотипом его политической силы.

Поскольку такой инцидент произошел в образовательном учреждении (это нарушает украинское законодательство по поводу политической агитации), ситуацию обещали проверить представители украинского Минобразования.

Позднее в комментарии представителям портала "ТСН" Евгений Мудрицкий, директор вышеуказанной ДЮСШ, заявил о том, что руководство учебного заведения агитационной акции не планировало.

"Получилось не так, как кто-то планировал или не планировал. Я не знаю, во всяком случае, мы не планировали". Мудрицкий утверждает, что зашел в спортзал, когда дети уже стояли в футболках. "Какие мои действия? Срывать их я не могу", − добавил он.

По словам директора ДЮСШ, мероприятие с участием депутатов организовывали представители партийной ячейки. Кроме Олега Ляшко, в школу прибыли и нардепы из других партий – на открытие новой футбольной площадки. "Очевидно, или помощники депутатов, или родители это инициировали. Им предложили футболки в подарок", - резюмировал Мудрицкий.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что мать Олега Ляшко обзавелась новой квартирой в центре Киева.