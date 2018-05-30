Кабмин принял решение по цене на газ для населения

На сегодняшнем заседании Кабмин продлил действие специальных обязательств по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене.

Таким образом, вопрос, повышать или нет газовые тарифы для простых украинцев, отложен до конца июля 2018 года.

При этом в подготовленном на рассмотрение Кабмина проекте соответствующего решения отмечалось, что переговоры с МВФ о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета еще продолжаются.

В марте Кабмин уже продлевал спецобязательства "Нафтогаза" на продажу газа населению. Тогда же соответствующий тариф оставили неизменным до июня 2018 года.

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Цена на газ для населения составляет 4942 грн за тысячу "кубов", а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, – 6958 грн.

Как известно, повысить тарифы на газ для населения – одно из условий получения очередного транша от МВФ. Все дело в том, что, согласно постановлению Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, цена голубого топлива рассчитывается на базе импортного паритета. То есть это должна быть средняя цена импортного газа за определенный период.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10% – а подорожание иностранного газа было выше этого показателя, – то цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

Обнародовать показатель газового паритета украинское правительство должно было еще 1 июля 2017 года. Вместо этого Кабмин 26 сентября 2017 года своем протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок. И до публикации решения цена останется на текущем уровне – 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

Ранее сообщалось о том, что в МВФ нашли для украинских властей повод поднять населению цены на газ.

Напомним, в украинском Минфине пояснили, как решается вопрос о подорожании газа для украинцев. Чиновник также весьма своеобразно охарактеризовал работу украинских финансистов во время переговоров по газовому вопросу с МВФ.