Гройсман озвучил окончательное решение о доставке пенсий Укрпочтой

Укрпочта планировала экономить на доставке пенсий / ZN.UA

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Укрпочта будет доставлять пенсии, а если менеджмент компании не согласен с этой функцией, то может уволиться по собственному желанию.

"Это недопустимо - не доносить пенсии пенсионерам. Я этого не допущу. Экономить пусть начинают с себя - своих заработных плат. Если менеджмент Укрпочты не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция - я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу. Мы назначали менеджмент на конкурсной основе не для того, чтобы они брали в заложники всех, особенно пенсионеров", - цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.

По словам премьера, в Укрпочту был назначен независимый наблюдательный совет и правительство планирует обратиться к нему с просьбой дать оценку ситуации и повлиять на руководство компании.

"Почта будет доставлять пенсии, и это принципиально важно для людей. Украинская почта должна работать для украинских граждан", - заявил Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что менеджеры должны направить свою энергию на развитие предприятия, что позволит платить сотрудникам достойную зарплату.

"Я понимаю, есть проблемы. Но я подчеркиваю: мы нанимали управленцев, чтобы они эти проблемы решали, а не создавали новые", - добавил он.

Как известно, генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский заявил, что компания не будет доставлять пенсии с начала 2019 года. По словам главы предприятия, с начала 2018 года Укрпочта понесла один миллиард гривен убытков от доставки пенсий населению.

Напомним, ранее Укрпочта обратилась к издателям с просьбой отсрочить момент расчета с редакциями по результатам подписной кампании.