Стало известно, почему "Укрпочта" оказалась на пороге банкротства

Руководство ПАО "Укрпочта" обратилось к издателям с просьбой отсрочить момент расчета с редакциями по результатам подписной кампании.

С таким заявлением выступил первый заместитель гендиректора предприятия Александр Чернявский во время рабочей встречи редакторов национальных и региональных газет и "Союза журналистов Украины".

"На сегодня, по нашим подсчетам, нужно отдать редакциям около 260 млн гривен. По условиям контракта выплата должна состояться в конце июля - начале августа. Чтобы хорошо было всем, предлагаем рассрочить выплаты с авансированием 40% и отсрочкой "хвоста" в сентябре. Конечно, окончательное решение будет за редакциями, настаивать здесь мы не имеем права", − цитирует его портал "Украинские новости.

Как сообщают в пресс- службе "НСЖУ", финансовые проблемы в госпреприятии начались после повышения минимальной зарплаты в 2017 году.

"Но ситуация складывается такая, что сейчас предприятие находится в довольно затруднительном положении. Поэтому нам важно достичь взаимовыгодного компромисса. У нас вот уже полгода остается неурегулированным вопрос о тарификации Пенсионного фонда. А этот вид деятельности достаточно мощный: поглощает около 50% наших расходов, а в доходной части составляет около 25%, - отмечает Чернявский. - Мы очень сильно зависим от Пенсионного фонда: если же откажемся от сотрудничества с ним, то около 20-25 тыс. работников Укрпочты потеряют рабочие места, будет закрыто около 6 тыс. отделений. Но после роста минимальной заработной платы денег, которые поступают от Пенсионного фонда, не хватает для выплаты заработной платы нашим почтальонам, операторам и другим работникам. К сожалению, в такой ситуации должны признать, что Укрпочта находится на грани банкротства", − подытожил Чернянский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Укрпочта" оптом закупала природный газ для своих отделений.