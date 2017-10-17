"Укрпочта" оптом закупает природный газ для своих отделений — СМИ

ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" выиграла тендер на поставку 3,3 млн куб. м природного газа для ПАО "Укрпочта".

Об этом со ссылкой на пресс-службу газодобывающей компании сообщает delo.ua.

"Укрпочта" проводила закупку газа через систему публичных торгов ProZorro.

Предложение "Укрнефтебурение" было самым дешевым из трех компаний-участников тендера — 28,214 млн грн (с НДС) вместо предполагаемых 28,8 млн грн (с НДС). Компания выиграла тендер 28 сентября, а договор был подписан 11 октября.

Таким образом, цена 1 000 куб. м газа для "Укрпочты" составит 8549 грн (с НДС).

По словам председателя правления "Укрнефтебурения" Михаила Бакуненко, передача газа будет происходить в подземном хранилище ПАО "Укртрансгаз" от "Укрнефтебурения" к "Укрпочте".

Ранее "Укрпочта" получила лицензию поставщика газа и объявила о планах закупить природный газ для отопления своих отделений и автобаз на весь отопительный период 2017/2018 годов.

"Мы не будем продавать природный газ, а планируем закупить его для отопления всей нашей сети. Главное, что газ гарантированно будет в наличии, и мы не будем чувствовать проблем с поставками, как прошлой зимой. Но оказалось, что для выдачи номинации на транспортировку и распределение нашего газа из подземных хранилищ газа нужна лицензия. Мы направили соответствующий запрос в НКРЭКУ и параллельно подали документы на лицензию", — объяснял инициативу заместитель генерального директора по закупкам "Укрпочты" Александр Наход.

Также компания ожидает сэкономить на оптовой закупке несколько миллионов гривень.

"Потому что во время отопительного сезона цены на газ растут на 20-25% и поставщики требуют их пересмотра, несмотря на условия, которые были прописаны при подписании соглашения на поставку этого топлива", — отметил Наход.

Кроме "Укрнефтебурения", в тендере на поставку газа "Укрпочте" подавались ООО "Энерго-сервисная компания "Эско-Пивнич", ООО "ДТЭК Трейдинг" и ООО "Газовая компания "Энергоком". Заявка "ДТЭК Трейдинг" была отклонена "Укрпочтой".