СМИ рассказали, как власти Украины сумеют превзойти обещания по подъему пенсий

14 февраля 2019, 15:30

По данным журналистов, президенту и Кабмину удалось найти щель в ограничениях бюджета, наложенных МВФ.

Пенсии
Пенсии. Иллюстративное фото / УНИАН

Кабмин и президент Петр Порошенко разработали план насчет того, как без нарушений бюджетных ограничений, принятых по настоянию МВФ и прочих международных кредиторов, повысить пенсии украинцам.

Такое мнение высказывается в материале, опубликованном на портале UBR. По данным журналистов, с 1 марта 2019-го пенсии украинцев вырастут сильнее, чем ранее заявляли в Минсоцполитики.

Такая возможность появилась благодаря деньгам, полученных в качестве оплаты "растаможки" сотен тысяч автомобилей с европейской регистрацией.

Читайте такжеКак выросли военные пенсии в Украине и что ждет остальных пенсионеров в 2019 годуСогласно данным главы подкомитета комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяны Остриковой, всего (по состоянию на 13 февраля) было растаможено 96 896 авто на "евробляхах". Общая сумма таких таможенных платежей достигла 6,032 млрд гривен (на 5 млрд гривен больше, чем было заложено в бюджете).

По мнению экспертов, новая волна пересчета, коснется она самых малоимущих пенсионеров.

"Это повышение не предусматривалось в законе о госбюджете на 2019 год, который принимали в конце прошлого года. Это совершенно иная, внеплановая карта, появившаяся в рукаве благодаря поступлению в бюджет дополнительных средств. И разыграна она будет накануне выборов самым изысканным образом", – полагает экономический эксперт Алексей Плотников.

Украинские власти пока не говорят публично о том, каким именно категориям пенсионеров полагается повышение. Тем не менее, экономист Виктор Скаршевский уверен, что дополнительные деньги достанутся не всем.

"Я думаю, что денег дадут не всем – их просто слишком мало. Среднюю надбавку можно оценить очень приблизительно. Расходы Пенсионного фонда в этом году 398 млрд гривен. Увеличение ее на 5 млрд составит всего 1,3%. Берем среднюю пенсию 2,6 тысячи гривен, умножаем на 1,3%, получаем 32 гривен. Но, поскольку, индексируются выплаты сразу за два года — 2015 и 2016, то индексация, если ее распределить на всех, повысит пенсии всего-то на 15 гривен", – считает он.

Напомним, ранее стало известно, в каких случаях украинцев будут лишать пенсий. До этого советник Кабмина рассказал, как будут платить пенсии украинцам с недостаточным стажем.


 

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Украина пенсии Кабмин Петр Порошенко евробляхи
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