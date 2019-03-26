Дополнительные поезда на Пасху: в Укрзализныце огласили весь список

поезд Укрзализныци / УНИАН

Руководство Укрзализныця назначило дополнительные поезда грядущей к Пасхе и майским праздникам.

Как сообщается на сайте госкомпании, в период с 26 апреля по 5 мая будут курсировать семь дополнительных поездов и дополнительных рейсов обычных составов.

1) №191/192 Киев - Львов будет курсировать 26-27 апреля и 1-5 мая отправлением из Киева в 07:42 и прибытием во Львов в 17:59. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:54 и прибывать в Киев в 21:47.

2) №197/198 Киев - Ковель отправится в рейс 26-30 апреля. Отправление из Киева в 06:17 и прибытие в Ковель в 15:11. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

3) № 162/161 Киев - Николаев будет курсировать 1 и 5 мая в Николаев, отправление из Киева в 14:35, прибытие в Николаев в 04:53. Отправление из Николаева 30 апреля и 4 мая в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.

4) № 223/224 Киев - Одесса будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Киева в 08:35 и прибытие в Одессу 17:51. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:08 и прибытие в 20:31.

5) № 179 Киев -– Днепр будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая, отправление из Киева в 08:03 и прибытие в Днепр в 17:57. Отправление из Днепра в 12:20 и прибытие в Киев в 22:04.

6) № 164/163 Киев - Харьков будет курсировать 27 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 05:37 и прибытие в Харьков в 13:45. В обратном направлении поезд отправится в 14:05 и прибудет в Киев в 21:37.

7) № 168 Львов - Одесса будет курсировать 27 и 30 апреля и 1 и 5 мая. Отправление из Львова в -09:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

Кроме того, дополнительно будут курсировать графиковые поезда № 670 Кременчуг - Бахмач, № 774 Киев - Шостка, № 782 Киев - Черкассы и № 779 Сумы - Киев - Винница.

Напомним, ранее стало известно, сколько дней украинцы получат на отдых весной-2019.



