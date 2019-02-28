Весенние выходные-2019: сколько дней украинцы получат на отдых

Календарь / Znaj.ua

Весной 2019-года жители Украины получат четыре дополнительных выходных дня (согласно статье 73 Кодекса законов о труде).

Поскольку международный женский день 8 марта в нынешнем году выпадает на пятницу, поэтому выходными станут трое суток подряд – вплоть до 10-го числа.

Кроме того, Пасха в 2019-м выпадает на воскресенье, 28 апреля, поэтому выходной автоматически переносится на понедельник, 29 апреля.

Также украинское правительство своим распоряжением рекомендовало перенести рабочий день со вторника, 30 апреля, на субботу, 11 мая. Официальный выходным днем будет только 1 мая − День труда. Соответственно, на границе апреля и мая украинцы будут отдыхать пять дней подряд.

Кроме того, в мае будет выходным днем четверг, 9 мая - День победы над нацизмом во второй мировой войне.

Ранее сообщалось, что Украинский институт национальной памяти (УИНП) подготовил законопроект об отмене выходных 9 мая и 8 марта. Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине.