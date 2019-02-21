Сколько отдыхаем в марте 2019: в Украине определились с выходным на 8 марта 2019

Выходные дни в марте 2019

Многих украинцев волнует, будет ли выходной на 8 Марта 2019 в Украине.

Несмотря на сообщения, что 8 Марта 2019 отменили – официально этот праздник до сих пор входит в перечень государственных. Соответственно, выходные в марте 2019 в Украине пополнятся и дополнительным выходным на Международный женский день.

При этом в этом году праздник выпадает на пятницу, так что украинцев ждет длинный уик-энд в марте 2019. Причем накануне в четверг, 7 марта, рабочий день официально сокращен на 1 час.

Всего насчитывается 11 выходных в марте 2019 в Украине и 20 дней будут рабочими.

Читайте такжеОтдых или деньги: когда выгоднее брать отпуск в УкраинеРанее сообщалось, что Украинский институт национальной памяти (УИНП) подготовил законопроект об отмене выходных 9 мая и 8 марта.

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал, как в Украине изменится концепция 8 Марта. По словам историка, среди молодого поколения какой-то ностальгии по таким праздникам, как 8 Марта, нет.

Кроме того, астролог рассказал, что будет с праздниками 8 Марта и 9 Мая в Украине. Если в результате президентских выборов к власти в Украине придет Зеленский, то 8 Марта как праздник у нас останется, убежден Влад Росс.

Праздники в марте 2019

3 марта – Всемирный день писателя;

4-10 марта – Масленица;

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8 марта – Международный женский день;

9 марта – Международный день диджея;

11 марта – начало Великого поста;

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14 марта – День защиты прав потребителей;

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей;

18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины;

21-27 марта – Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации;

21 марта – Всемирный день поэзии;

22 марта – День таксиста;

24 марта – Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом;

25 марта – День Службы безопасности Украины;

26 марта – День Внутренних войск МВД;

27 марта – Международный день театра.

Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Выходные ждут нас и благодаря празднованию Троицы 2019.

Также Кабмин утвердил перенос рабочих дней 2019 в Украине. Главред выяснил, когда и как отрабатываем за праздники.