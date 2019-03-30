Гороскоп на апрель-2019: Рыбам следует приготовиться к катастрофам, а Козерогов ждет везение

30 марта 2019, 06:31

Весь апрель будет сохраняться большая опасность аварий и ДТП, особенно неблагоприятными в этом плане будут последние дни месяца.

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Астролог Влад Росс составил прогноз на апрель для всех знаков Зодиака

Апрель в целом будет благоприятным месяцем. Даже можно сказать так: апрель – это силовая точка года, когда нужно активно разрабатывать собственные стратегии и планы, поскольку этот месяц даст большие возможности для роста, самореализации и воплощения задуманного. В апреле легко можно будет совершить жизненный рывок.

Если март у нас проходил "на тормозе" (все было сложным, замедленным, непонятным, мутным и фейковым), то апрель расширит наше сознание, обозначит новые вехи, откроет дороги и пути. Апрель будет ровным и спокойным, без особых "завихрений". Весь апрель у нас будет сохраняться чистый разум и чистое сознание.

В целом, второй месяц весны будет позитивным.

1-4 апреля нас ждет благоприятное прохождение Луны, Нептуна, Меркурия по Венере, что принесет расслабление и романтику. Это время стоит посвятит любованию природой, созерцанию картин и прочих шедевров искусства, а также творчеству (это будет блестящее время для творческих людей).

Читайте также"Вот кого надо было отправить на Евровидение!": астролог предсказал Монатику сказочную удачуХотя начало месяца, в общем-то, будет благоприятным, но в это же время Марс войдет в Близнецы. А Марс – это планета, связанная с катастрофами, сложными ситуациями, Близнецы – это дорога. То есть нас ждет месяц дорожно-транспортных происшествий, участятся нарушения правил дорожного движения и аварийные ситуации в дороге. Это будет ощутимо уже с последних дней марта. Так что следует быть готовыми к увеличению количества несчастных случаев в дороге. В частности, превышение скорости будет весьма чревато. Так что следует быть внимательными и осторожными в течение всего апреля.

5 апреля будет новолуние, потому в этот день смело можно загадывать желания, строить планы, продумывать проекты и писать бизнес-планы. 6 апреля Луна сойдется с Ураном, что также будет способствовать построению планов, и даже чему-то фантастическому.

7-12 апреля – сложный период, когда возможны трудности в реализации намеченных целей и непростые ситуации. В эти дни Солнце будет в квадратуре с Плутоном и Сатурном (планетой сложностей, несчастий, переломных моментов и ударов судьбы). Потому в это время я бы не рекомендовал назначать важные встречи. Также стоит отказаться от крупных покупок в эти дни. Время не благоприятствует началу бизнеса и открытию предприятий.

Однако с 13 по 16 апреля будет сохраняться хороший период. Он будет отмечен воодушевлением и внутренним подъемом. Меркурий в Рыбах – это всегда знак любви, творчества, открытий, веры, надежды и искусства. В эти дни будет наблюдаться необычайный подъем, да и, в принципе, благоприятная ситуация.

17 апреля Меркурий выйдет из знака Рыб, и в него войдет деловой и быстрый Овен. Это значит, что с 17 апреля и до конца месяца удачными будут разного рода сделки, покупки, можно будет наладить предпринимательскую деятельность, например, челночникам будет везти в делах. "Пришел, увидел, победил" – такое правило будет работать в этот период.

18-25 апреля образуется жесткий аспект между Марсом и Нептуном, а это значит, что в это время могут возникать разного рода революционные ситуации в различных странах, маньяки или смертники могут что-то или кого-то взрывать. Вообще, это – неблагоприятное время для религиозных мероприятий.

Читайте такжеДитя порока: астрологи раскрыли уродливую правду о самом пьющем знаке Зодиака26-27 апреля нас ждут благоприятные дни. Особенно удачными они будут в плане открытия бизнеса. В это время могут складываться весьма благоприятные ситуации. После полнолуния, которое будет после 19 апреля, Луна войдет в хороший аспект с Меркурием и Марсом, потому 26-27 число будут лучшими для открытия предприятий, презентаций – временем, чтобы заявить о себе.

В последние дни месяца Меркурий будет находиться в квадрате к Сатурну, плюс – Сатурн повернется в ретроградное движение, поэтому 28-30 апреля будет сохраняться крайне большая опасность ДТП и несчастных случаев. Это будет самый сложный период в месяце. Потому лучше в это время не летать самолетами и всячески обезопасить себя, поскольку будет сохраняться повышенная травмоопасность на дорогах.

Отдельно следует сказать о дате 21 апреля, когда в Украине будет проходить второй тур президентских выборов. В этот день Венера войдет в зодиакальный знак Овна. Овен – это всегда символ чего-то нового, абсолютно неизведанного, а Венера – это любовь. Все это говорит о том, что украинцы не будут разочарованы вторым туром.

В любом случае, после 21 апреля любовь и взаимоотношения становятся импульсивными, потому в последней декаде месяца велик риск разругаться со второй половиной. Также это будет далеко не самым хорошим временем для скрепления отношений. Однако оно будет благоприятно для романтики, мимолетных встреч и несерьезным сексуальным отношениям на один-два раза, не более. Это также будет неблагоприятное время для бракосочетаний.

Влад Росс
Влад Росс / Главред

Гороскоп для всех знаков Зодиака на апрель-2019

Счастливчики апреля:

Козероги. Крайне важные события в апреле ждут Козерогов. Перед ними откроются широкие возможности в плане выигрышей, потому они смело могут испытать свою удачу в лотерее. Их ждет процветание, удачные вложения, хорошие финансовые возможности. В апреле им стоит вкладывать деньги в недвижимость – это будут успешные сделки.

Раки. Раков в апреле ждет блестящий период. Они могут рассчитывать на влиятельных покровителей. Также удачно будут складываться их дела, связанные с устройством на новую работу, с продвижением в карьере, достижением целей и важных вершин.

Весы. Весы станут также везунчиками месяца. Их ждут блестящие партнерские взаимоотношения. Будут часто складываться удачные для них ситуации. Дела будут хорошо идти во всем: в покупках, в торговле, в личных отношениях и любви. Все это может быть в жизни Весов в апреле.

Овны. Овнов ждут весьма благоприятные ситуации, связанные с дальними поездками. Они смело могут в это время эмигрировать или встречаться с иностранцами – все это принесет им удачу. Это время будет благоприятно для Овнов-бизнесменов, людей "купи-продай", поскольку в бизнесе их ждут отличные возможности. Очень насыщенное время и удачный период, который Овнам нельзя упустить.

Лузеры апреля:

Читайте такжеУгнетающий период: астролог напророчил Турчинову низвержение с должностиРыбы. Рыбам меньше всего будет везти в апреле. Их ждут сложные ситуации, связанные с деньгами и финансовыми вопросами. Их могут неожиданно ограбить, подставить или обмануть. Рыбам не следует слишком доверять информации, которая к ним приходит. Им постоянно нужно быть начеку.

Девы. У Дев в апреле будет сохраняться непростая ситуация, особенно критическая она будет в поездках. Девам нужно быть предельно осторожными – они рискуют попасть в ДТП и несчастные случаи. Им лучше также не брать кредитов и не давать в долг. В их жизни в апреле возможны сложные финансовые истории. Им лучше не рисковать, не менять место жительства и работы.

Стрельцы. Стрельцам также следует быть готовыми к негативному периоду, особенно неблагоприятным апрель для них может быть в плане судов, следствия и противостояния. Стрельцы рискуют также разругаться с бизнес-партнерами. В целом будет складываться ощущение, что все очень сложно. Ими будет приниматься множество импульсивных и неправильных решений. Стрельцам однозначно нужно "притормозить".

Близнецы. Близнецам апрель также не сулит ничего хорошего, поскольку по их знаку как раз будет проходить Марс, а Марс – это всегда конфликты, трения, катастрофы. Для Близнецов это просто катастрофический месяц: удары судьбы, сложные ситуации, неожиданные заболевания. Также если Близнецы планировали на этот месяц какие-либо хирургические операции, то лучше отказаться от этих планов и перенести их. Однако Близнецы легко смогут бросить курить, если захотят. Для них апрель будет отличным временем для избавления от вредных привычек. А занять этим стоит, поскольку в противном случае вредные привычки могут их просто засосать. В частности, Близнецы рискуют уйти в запой.

Нейтральным апрель будет для следующих знаков:

Водолеи. У Водолеев сложится благоприятная ситуация во второй половине месяца, а первая будет довольно непростой – с препятствиями и проблемами. А вот во второй половине апреля их ждут важные события в их деятельности, работе. Вполне возможно их назначение на важные посты. Однозначно, их ждут перемены к лучшему, модернизация их проектов, также потребуется быстрое принятие решений. Однако в первой половине месяца Водолеям может быть непросто, особенно в плане психологических переживаний.

Львы. У Львов более-менее благоприятной будет первая половина апреля. Хорошо будут складываться их дальние поездки, путешествия, а также повышение образования. Они могут смело брать кредиты в это время. У них это подходящий период для реализации новых идей и проектов. Но во второй половине месяца им следует быть осторожными с финансами, особенно в конце месяца, когда могут быть недочеты, сложные ситуации и неблагоприятные покупки.

Читайте такжеАстролог рассказал, кто выйдет во второй тур выборов-2019Скорпионы. У Скорпионов благоприятной будет первая половина апреля. Их ждет удача в любви, большая романтика и секс. Их также будет ждать в это время везение и выигрыш. А в конце месяца, особенно в последней декаде, им нужно быть осторожными, потому что возможны сложные ситуации с проверяющими органами, разного рода "наездами". Могут быть сложные ситуации в дороге, несчастные случаи и аварии.

Тельцы. У Тельцов вся жизнь может перевернуться во второй половине месяца. Могут быть сюрпризы и неожиданные ситуации, подставы, сложные отношения с компаньонами и коллегами, их могут предавать друзья. Но в первой половине месяца им можно смело покупать недвижимость, заключать финансовые сделки, переходить на новую работу. Также им можно проходить медицинские процедуры, в частности, операции будут удачными, им также можно отправляться на отдых и оздоровление в санаторий.

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