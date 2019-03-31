1 апреля: как смешно приколоться и как поздравить друзей

Главред собрал лучшие открытки с Днем смеха и поздравления с 1 апреля.
1 апреля отмечается День смеха, у которого есть более обидное название – День дурака.
Чтоб не оказаться в дураках в этот день, запомни: 1 апрель никому не верь!
Приколы на 1 апреля и розыгрыши
Ранее мы уже публиковали топ-10 самых эпических первоапрельских розыгрышей. К примеру, в середине прошлого столетия телезритель был настолько наивен, что британской новостной программе на ВВС удалось убедить многих в возможности произрастания спагетти на деревьях.
Самым традиционным розыгрышем на 1 апреля является, конечно же, белая спина – когда кому-то обычным мелом пачкают пиджак или пальто.
Более современный, но тоже "белый" прикол на 1 апреля – "молочное пятно": на столе разливают клей, а когда тот высохнет, перекладывают его на клавиатуру. Рядом для особой правдоподобности можно оставить пакет молока.
Аналогично можно сделать цветную кляксу из лака для ногтей. А использовать ее можно абсолютно на любых поверхностях. Главное – убедиться, что она высохла до конца.
Еще один прикол с компьютером: скачать из интернета скрин синего экрана смерти, очистить рабочий стол и сделать скачанную картинку фоновой для рабочего стола. Прикольный и вплоне безобидный розыгрыш на 1 апреля получится.
С Днем смеха: поздравления
3 смс - 168 символов:
Мы с ума сойдем слегка,
Поваляем дурака,
Посмеемся тоже
И покорчим рожи.
И без этого — никак!
А кто против — сам дурак.
Знают все: в день смеха
Грусть-печаль — помеха!
***
Апрель начнем мы с шутки и потехи,
Отметим как положено День смеха
И сразу станет наша жизнь чудна.
Да, кстати... у вас белая спина!
***
Человека с юмором, безграничным тактом и неуемной фантазией следует поздравить с профессиональным праздником... Нет, не днем обманутого, скорее днем юмориста. Желаю не растратить свой дар и накапливать юмористический потенциал. Для большей огранки этого чудесного таланта предлагаю ответить мне взаимностью.
***
С первым апреля!
Желаем веселья,
Шуток прикольных,
Улыбок достойных!
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3 смс - 188 символов:
Поздравляю с 1 апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в тяжелых ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!
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Поздравляем с днем смешным
И желаем много смеха,
А еще вам процветать
И во всех делах успеха!
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Пусть улыбка в этот день не сойдет с лица, а безмерное счастье заполнит сердце и душу. Пускай всегда окружают лишь любящие глаза родных и близких, а удача постоянно идет рядом. Желаю от всей души, чтобы горе, беды и неудачи обходили стороной, и поздравляю с 1 апреля — днем смеха.