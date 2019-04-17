"Мне это уже все надоело": Гройсман пригрозил Коболеву отставкой

17 апреля 2019, 12:47

Премьер-министр требует от Нафтогаза до 24 апреля установить цену на газ для населения ниже 8,55 грн за кубометр.

Владимир Гройсман
Владимир Гройсман / Reuters

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил инициировать отставку главы правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева, если до 24 апреля компания не установит цену на газ для населения ниже 8,55 грн за кубометр.

"До 24 апреля Нафтогаз должен сообщить, что цена рыночная будет ниже 8,55. Если этого не произойдет, я инициирую отставку руководителя Нафтогаза и буду просить украинское правительство поддержать мое предложение. Мне это уже все надоело, как и миллионам украинцев, когда частные интересы менеджмента компании ставятся выше национальных", - цитирует премьера УНИАН.

По словам Гройсмана, все решения правительства должны быть выполнены.

"Кто в национальной компании с этим не согласен – заявление на стол и пошли гулять в другую сферу", - добавил премьер.

Ранее НАК Нафтогаз Украины попросил Кабинет министров Украины снизить цену на газ для населения до рыночной с 1 мая 2019 года. 

А руководитель газового дивизиона компании НАК Нафтогаз Андрей Фаворов заявил, что цену на газ для населения снизить невозможно.

В свою очередь глава Нафтогаза Андрей Коболев признал, что украинцы переплачивают за газ и назвал рыночную цену. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку, рыночная цена получается на уровне примерно 8380 грн за тысячу кубометров, а население платит по 8550 грн.

С 1 апреля 2019 года Нафтогаз снизил цены на газ с 8,55 грн за куб. м до 8,38 грн за куб. м. 

Отметим, что Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5% – до 8550 грн за 1 тыс. кубометров.

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