Нафтогаз просит Кабмин снизить цену на газ для населения до рыночной

Нафтогаз / Reuters

НАК Нафтогаз Украины просит Кабинет министров Украины снизить цену на газ для населения до рыночной с 1 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

"НАК Нафтогаз Украины обратилась в Кабинет Министров Украины с просьбой отменить утвержденное им Положение о возложении специальных обязанностей (ПСО), которое требует повышения цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести соответствующие изменения в него", - говорится в сообщении пресс-службы.

Положение, в частности, определяет, что цена Нафтогаза на газ для розничных поставщиков газа для населения, производителей тепловой энергии и других защищенных категорий потребителей с 1 мая 2019 года поднимается на 15% до уровня 7184,8 грн за 1000 куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку и распределение).

При этом рыночная цена газа на май, опубликованная по состоянию на 16 апреля Украинской энергетической биржей, составляет 6800 грн за тыс. куб. м с НДС, или на 27% ниже цены, рассчитанной в соответствии с требованиями Кабинета Министров.

"Нафтогаз неоднократно обращался к правительству с просьбой отменить постановление №867 или привести установленную цену до уровня рыночной. Без такого решения Кабинета Министров, Нафтогаз не имеет права самостоятельно уменьшать стоимость ресурса, который он поставляет розничным поставщикам газа, производителям тепла и другим потребителям, подпадающим под действие Положения о ПСО. Нарушение этого Положения грозит компании и ее должностным лицам как ответственностью за нарушение Лицензионных условий поставок природного газа, так и ответственностью за уголовно наказуемые правонарушения", - отметили в Нафтогазе.

Ранее руководитель газового дивизиона компании НАК Нафтогаз Андрей Фаворов заявил, что цену на газ для населения снизить невозможно.

Напомним Кабмин разрешил Нафтогазу продавать газ населению дешевле.

А глава Нафтогаза Андрей Коболев признал, что украинцы переплачивают за газ и назвал рыночную цену. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку, рыночная цена получается на уровне примерно 8380 грн за тысячу кубометров, а население платит по 8550 грн.

С 1 апреля 2019 года Нафтогаз снизил цены на газ с 8,55 грн за куб. м до 8,38 грн за куб. м.

Отметим, что Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5% – до 8550 грн за 1 тыс. кубометров.