РФ может устроить новый газовый кризис в Европе – Коболев

Коболев / УНИАН

Россия может спровоцировать еще один кризис поставок газа в Европу. Об этом заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

"То, что Северный поток-2 не заработает 1 января 2019 года, это очевидно, к этому готовы уже все. Для россиян это, наверное, даже возможность. И они, по моему прогнозу, пытаются воспользоваться тем фактом, что Северного потока-2 нет, и могут устроить очередной газовый кризис, это очень в их стиле", - заявил руководитель Нафтогаза в интервью ТСН.

По мнению Коболева, россияне не намерены подписывать договор о транзите газа через украинскую газотранспортную систему на ближайших трехсторонних переговорах с участием Нафтогаза и Еврокомиссии.

"Россияне делают все возможное, чтобы договора не было, именно чтобы пошантажировать Европу. Нужно готовиться к такому варианту развития событий, накапливать дополнительные запасы газа для безболезненного для Украины прохождения кризиса", – считает Коболев.

Ранее председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что компания начала закачивать в свои подземные хранилища газ, готовясь к началу отопительного сезона 2019-2020 гг. По его словам, таким образом Украина страхуется от "деструктивных решений Кремля, в частности, от прекращения транзита".

Напомним, текущий транзитный контракт между Россией и Украиной заканчивается 1 января 2020 года.

В конце марта в России заявили, что готовы продлить контракт на транзит газа с Украиной - первый этап двусторонних переговоров должен пройти в мае 2019 года.

Ранее, Коболев заявил, что российский Газпром начал уведомлять страны о прекращении с 2020 года транзита через Украину.