Россия намерена закупать импортный газ

Алексей Миллер / Газпром

Газпром намерен возобновить закупки туркменского газа. Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер.

"Мы видим большие перспективы расширения нашего сотрудничества в газовой сфере с Туркменистаном. Мы буквально в ближайшей перспективе продолжим нашу работу в рамках контракта на закупку туркменского газа. Я рассказал президенту Гурбангулы Бердымухамедову о достижениях нашей компании. Мы также затронули вопросы, которые касаются развития нашего сотрудничества на среднесрочную перспективу. Это не только возобновление поставок газа в ближайшее время, но и перспективы сотрудничества в следующее десятилетие. Мы также обсудили вопросы, касающиеся ситуации на международных рынках, какая существуют динамика в текущий период времени и в долгосрочной перспективе у газа, как первичного энергоресурса", - цитирует Миллера Интерфакс после переговоров с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, которые состоялись в Ашхабаде.

Как известно, с 2009 года Газпром закупал в год порядка 10 млрд куб. м в год туркменского газа. В 2015 году российский концерн заявил о намерении сократить закупки до 4 млрд куб. м. С начала 2016 года Газпром прекратил прием туркменского газа, взяв "контрактную паузу" до конца 2018 года. В октябре и ноябре 2018 года, по данным туркменских СМИ, Миллер два раза летал в Ашхабад на переговоры относительно закупок туркменского газа с начала 2019 года.

Ранее сообщалось, что Дания отказала Газпрому в прокладывании через территорию страны газопровода Северный поток-2.