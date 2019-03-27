Дания отказала Газпрому по Северному потоку-2 - Нафтогаз

Северный поток-2 не одобрила Дания / Фото: REUTERS

Правительство Дании отказало российской корпорации Газпром в прокладывании через территорию страны газопровода Северный поток-2.

"Газпром получил очередной отказ в Дании относительно маршрута Северного потока – 2", - сообщается в твиттере украинской компании Нафтогаз.

Член правления австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер выразил надежду, что разрешение от Дании на строительство трубопровода будет выдано до середины 2019 года.

Как известно, проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила о подаче заявки на строительство Северного потока – 2 в по альтернативному маршруту в Дании в августе минувшего года.

В случае, если Дания все же не даст разрешения на прокладку трубопровода в своих водах, его пустят в нейтральных водах.

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на Северный поток-2.

Позже СМИ раскрыли планы Газпрома обойти директиву Евросоюза.