СМИ раскрыли планы Газпрома обойти директиву Евросоюза

Северный поток 2 / РИА Новости

Компания Nord Stream 2 AG, управляющая проектом газопровода Северный поток-2, может выделить последние 50 км трубы в отдельную компанию.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Новая компания, по словам собеседников издания, будет владеть и управлять небольшой частью подводного трубопровода в немецких водах, а остальная часть СВ-2 (почти 1200 км) останется под управлением оператора за пределами юрисдикции ЕС.

Предполагается, что такие меры позволят обойти принятые накануне Евросоюзом в изменения к газовой директиве третьего энергетического пакета.

20 февраля послы Евросоюза сделали шаг к ужесточению требований к газопроводу, одобрив поправки к газовой директиве третьего энергопакета. Поправку поддержали все страны ЕС, кроме Болгарии.

Поправки предусматривают, что у всех газопроводов, следующих в ЕС из третьих стран, должен быть независимый оператор, а к их мощностям (от 10 процентов) должны получить доступ третьи лица. Именно эти пункты создают неудобства для Северного потока-2.

В апреле Европарламент должен утвердить окончательный текст, после чего директиву опубликуют в официальном журнале сообщества. В мае новые правила начнут действовать в странах Евросоюза.