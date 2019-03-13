В Газпроме рассказали, на сколько процентов готов Северный поток-2

Трубы Северного потока-2 / Reuters

По состоянию на 13 марта, газопровод Северный поток-2 построен на 34% − уже уложено около 830 километров труб по дну Балтийского моря.

Такое сообщение опубликовал портал ТАСС со ссылкой на данные российского газового монополиста − корпорации Газпром.

Напомним, ранее в Евросоюзе определились с отношением к РФ из-за Северного потока-2, а российский постпред при ЕС рассказал о будущем этого газпромовского проекта.

Позднее в компании Nord Stream 2 AG, осуществляющей строительство газопровода, вступили в склоку с Европарламентом из-за Северного потока-2. До этого СМИ узнали, как США "шуганут" строителей данного проекта.