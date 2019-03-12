В Nord Stream 2 AG вступили в склоку с Европарламентом из-за Северного потока-2

Северный поток 2 / Reuters

Официальный представитель Nord Stream 2 AG, дочерней компании российской корпорации-монополиста Газпром, Йенс Мюллер, прокомментировал результаты голосования в Европарламенте по резолюции о политических отношениях Евросоюза и РФ, в которой содержатся предложения остановить проект Северный поток-2.

"Европарламент сегодня принял необязывающую политическую резолюцию о состоянии отношений между ЕС и Россией. Она включает в себя более 50 пунктов по различным элементам этих отношений, один из которых ссылается на "Северный поток — 2", − цитирует Мюллера портал ФАН.

По его словам, вне зависимости от политических деклараций, реализация Северного потока регулируется обязательной правовой базой, также сформированной депутатами Европарламента.

Напомним, ранее в Евросоюзе определились с отношением к РФ из-за Северного потока-2, а российский постпред при ЕС рассказал о будущем этого газпромовского проекта.