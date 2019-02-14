Российский постпред при ЕС рассказал о будущем "Северного потока-2"

"Северный поток-2" / "РИА Новости"

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов подчеркнул, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен вне зависимости от возможного вступления в силу поправок к Газовой директиве ЕС.

"Могут быть разные варианты. Но газопровод построен будет, можете не сомневаться", — цитирует Чижова новостное агентство РИА "Новости".

К слову, ранее стало известно, что представители Совета ЕС и депутаты Европарламента пришли к соглашению по поправкам к Газовой директиве Евросоюза. Ожидается, что окончательное их рассмотрение состоится в апреле нынешнего года.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему "Северный поток-2" уже не остановить.

Кроме того, в Германии нашли негативные последствия для Украины от санкций против данного газпромовского проекта.

