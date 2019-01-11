Германия нашла негатив для Украины от санкций против "Северного потока-2"

Отношения с Россией — главная составляющая европейской восточной политики, сказал глава МИД Германии.
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас считает, что из-за санкций США против газопровода "Северный поток-2" из проекта могут быть вытеснены европейские компании, и не останется никого, кто настаивал бы на сохранении транзита российского газа через Украину.
Введение односторонних ограничительных мер против трубопровода стало бы "неверным путем", рассказал чиновник на мероприятии Восточного комитета немецкой экономики в Берлине, сообщает Deutsche Welle.
По словам главы МИДа, вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США.
"Если из проекта вытеснят немецкие и европейские компании, то не останется никого, кто настаивал бы на сохранении транзита российского газа через Украину", — заявил министр.
Читайте такжеЭкс-министр спрогнозировал судьбу "Северного потока-2"Также Мас назвал отношения с Российской Федерацией "главной составляющей европейской восточной политики".
"Разрешение конфликтов без России невозможно", — утверждает чиновник.
Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на "Северный поток-2".
В нем говорится, что трубопровод не соответствует третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по "Северному потоку-2" в Евросоюзе нет единства, полагали, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Западные СМИ сообщали, что США готовы ввести санкции против компаний, вовлеченных в реализацию проекта.