Северный поток-2, санкции и разрыв партнерства: в ЕС определились с отношением к РФ

В Европарламенте определились с отношением к РФ / vedomosti.ru

Евросоюз больше не считает Россию своим стратегическим партнером, в том числе и из-за российской агрессии против Украины.

Об этом говорится в новом отчете относительно политических отношений между ЕС и РФ. Данный документ Европарламент принял сегодня. За проголосовали 402 депутата, против – 163.

В документе закреплен призыв евродепутатов прекратить строительство Северного потока-2, так как проект ставит под угрозу внутренний рынок Европы и потенциально увеличивает зависимость ЕС от российского газа.

Читайте такжеСделка с дьяволом: эксперт объяснил, как ЕС легализует российское вторжение в УкраинуПри этом России рекомендуется приготовиться к новым санкциям. Отмечается, что ЕС должен быть готов вводить новые антироссийские санкции за нарушение международного права, в частности, из-за ее вмешательства в дела Украины, Сирии и Ливии.

"Время для хороших и дипломатических формулировок истекло. Существует очень мало возможностей для сотрудничества, пока Россия продолжает оккупировать часть Украины и атаковать другие европейские страны", – подчеркнула депутат ЕП от Латвии Сандра Калниете.

Ранее в ЕС заявили о необходимости "надежного средства устрашения" России. По словам президента Латвии Раймондса Вейониса, Рига с 2014 года наблюдает "отчетливо агрессивную политику России по достижению геополитических целей".