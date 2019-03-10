В ЕС заявили о необходимости "надежного средства устрашения" России

По словам Вейониса, Рига с 2014 года наблюдает "отчетливо агрессивную политику России по достижению геополитических целей".
Москва попытается повлиять на выборы в Европарламент, чтобы усилить свои позиции и разделить Европу.
Об этом заявил президент Латвии Раймондс Вейонис в интервью Spiegel.
По словам Вейониса, Рига с 2014 года наблюдает "отчетливо агрессивную политику России по достижению геополитических целей". Он отметил необходимость "надежного средства устрашения", которое не позволит России "однажды напасть на еще одну европейскую страну".
Выборы в Европарламент пройдут в странах Евросоюза с 23 по 26 мая 2019 года.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил брать с союзников дополнительную плату за размещение американских войск.
"Трамп озвучил в частных беседах со своими помощниками, что союзники, принимающие американские силы, платят недостаточно. Он разработал формулу "цена+50%", - сообщили собеседники The Washington Post.