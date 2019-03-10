В ЕС заявили о необходимости "надежного средства устрашения" России

Евросоюз / Reuters

Москва попытается повлиять на выборы в Европарламент, чтобы усилить свои позиции и разделить Европу.

Об этом заявил президент Латвии Раймондс Вейонис в интервью Spiegel.

По словам Вейониса, Рига с 2014 года наблюдает "отчетливо агрессивную политику России по достижению геополитических целей". Он отметил необходимость "надежного средства устрашения", которое не позволит России "однажды напасть на еще одну европейскую страну".

Выборы в Европарламент пройдут в странах Евросоюза с 23 по 26 мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил брать с союзников дополнительную плату за размещение американских войск.

"Трамп озвучил в частных беседах со своими помощниками, что союзники, принимающие американские силы, платят недостаточно. Он разработал формулу "цена+50%", - сообщили собеседники The Washington Post.