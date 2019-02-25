Депутат Европарламента: Порошенко помечтал, чем займется после президентства

Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, чем планирует заняться после окончания своих полномочий.

Выступая на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС" в Переяслав-Хмельницком Порошенко заявил, что мечтает работать депутатом Европарламента, передает Интерфакс-Украина.

"Когда меня спрашивают, кем я хочу работать... уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, - быть депутатом Европейского парламента", - сказал он.

Европарламент - законодательный и представительный орган Евросоюза, депутатов которого избирают непосредственно граждане стран-членов ЕС. На сегодняшний день все европейские парламентарии поделены на 8 фракций, а также независимых депутатов.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.