В Мариуполе разнесли палатку Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

В Кальмиусском районе Мариуполя трое местных жителей снесли агитационную палатку президента Петра Порошенко.

Об этом сообщила местный депутат от Блока Петра Порошенко Мария Магдалинова в Facebook.

"При попытке вызвать полицию нарушитель пытался вырвать телефон у одного из волонтеров. К счастью, никто не пострадал, но палатка и стол агитаторов уничтожены", - написала она, опубликовав видео с задержанным и последствиями погрома.

У Кальміуському районі Маріуполя сьогодні було скоєно напад на агітаційний намет кандидата на пост Президента Петра Порошенка. Нападників було троє, одного з них поліція, яку викликали волонтери з намету, затримала оперативно. При спробі викликати поліцію, порушник намагався вирвати телефон одного з волонтерів. На щастя, ніхто не постраждав, але намет та стіл знищені нападниками. Нагадаємо, тиждень тому у Маріуполі невідомі ножем пошкодили два агітаційні намети. Опубликовано Maria Magdalinova Воскресенье, 24 февраля 2019 г.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.