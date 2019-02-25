Аваков прокомментировал слухи о предстоящей "войне" с Порошенко

Глава МВД Украины Арсен Аваков / УНИАН

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о намерении оставаться на своей должности вне зависимости от чьих-то желаний отстранить его.

Об этом он заявил в эфире ТСН.

"Мы живем в стране, в которой законность выше каких-то слухов и желаний. Я думаю, что есть парламент, есть правительство. Я буду выполнять свои обязанности независимо от слухов и вне зависимости от желаний убрать меня с должности, потому что это кому-то неудобно", - сказал Аваков.

Ранее народный депутат Сергей Лещенко заявил, что президент Украины Петр Порошенко якобы намерен сместить Авакова и заменить его главой Киевской ОГА Александром Терещуком. В окружении Порошенко полагают, что глава МВД на президентских выборах фактически выступил в поддержку лидера Батькивщины Юлии Тимошенко.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".