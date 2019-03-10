Трамп предложил повысить плату за размещение войск США в пять раз

Президент США Дональд Трамп / Радио.Свобода

Президент США Дональд Трамп предложил брать с союзников дополнительную плату за размещение американских войск.

Как сообщает The Washington Post, по мнению Трампа, союзники должны оплачивать полную стоимость пребывания военных плюс еще половину от нее.

"Трамп озвучил в частных беседах со своими помощниками, что союзники, принимающие американские силы, платят недостаточно. Он разработал формулу "цена+50%", - рассказали собеседники WP.

Применение формулы может привести к тому, что союзникам придется платить США в пять раз больше, чем сейчас. По словам источника издания, формула пока не является формальным предложением, но служит вариантом "максимального выставления счетов".

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон пока что придерживается дипломатического, экономического и финансового давления на Венесуэлу, а не использования военной силы.

"Это опасный мир, нельзя предсказать, как сложится ситуация. (…) Президент (Дональд Трамп) сказал, что все варианты рассматриваются, они всегда будут рассматриваться, но это не тот путь, которому мы решили следовать, мы решили сейчас следовать пути дипломатического, экономического и финансового давления для поддержки народа Венесуэлы", - сказал Абрамс.